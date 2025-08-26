Актриса Екатерина Волкова станет хедлайнером «Пастернаковских чтений»

Актриса театра и кино Екатерина Волкова станет хедлайнером Международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения» в Менделеевске 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Волкова прочитает отрывок из романа в стихах Пушкина «Евгений Онегин» под вальс Штрауса, редкую новеллу Агаты Кристи «Радио» под произведения Моцарта и Шуберта, отрывок из «Мастера и Маргариты» Булгакова под Шопена. Аккомпанировать актрисе будет пианистка Ника Сарапиан.

«Имя еще одной звезды мы пока не раскрываем, но уверены, что в Татарстане много поклонников его творчества. Менделеевск на два дня снова станет центром театральной жизни. Мы ждем всех на фестивале», – отметил руководитель района Роберт Искандаров.

Фестиваль проходит при поддержке химического комплекса «Аммоний» под эгидой ЮНЕСКО, в этом году он состоится в третий раз.

Видео предоставлено пресс-службой Менделеевского района РТ.