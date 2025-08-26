news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 августа 2025 15:21

Актриса Екатерина Волкова станет хедлайнером «Пастернаковских чтений»

Читайте нас в
Телеграм

Актриса театра и кино Екатерина Волкова станет хедлайнером Международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения» в Менделеевске 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Волкова прочитает отрывок из романа в стихах Пушкина «Евгений Онегин» под вальс Штрауса, редкую новеллу Агаты Кристи «Радио» под произведения Моцарта и Шуберта, отрывок из «Мастера и Маргариты» Булгакова под Шопена. Аккомпанировать актрисе будет пианистка Ника Сарапиан.

«Имя еще одной звезды мы пока не раскрываем, но уверены, что в Татарстане много поклонников его творчества. Менделеевск на два дня снова станет центром театральной жизни. Мы ждем всех на фестивале», – отметил руководитель района Роберт Искандаров.

Фестиваль проходит при поддержке химического комплекса «Аммоний» под эгидой ЮНЕСКО, в этом году он состоится в третий раз.

Видео предоставлено пресс-службой Менделеевского района РТ.

#менделеевский район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

25 августа 2025