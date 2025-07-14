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Общество 14 июля 2025 10:22

Чемпионат среди участников СВО «Абилимпикс» пройдет по 15 компетенциям в Казани

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Чемпионат среди участников СВО «Абилимпикс» пройдет по 15 компетенциям в Казани
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Казани с 25 по 29 июля пройдет чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Чемпионат пройдет с 25 по 29 июля. Основные соревнования будут проводиться на базе производственного центра „Казанский вертолетный завод”», – отметила она.

В чемпионате по профмастерству примут участие 259 ветеранов СВО из 81 региона страны. Соревноваться они будут в 15 дисциплинах – от «Веб-разработки» до «Электромонтажа» и «Токарного дела».

#СВО #ветераны СВО #Чемпионат #абилимпикс
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