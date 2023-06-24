«Народ Татарстана един с Президентом России»: мнения политиков и экспертов о происходящем

Сегодня утром Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал действия, которые раскалывают российское общество в и без того не простой ситуации, ударом в спину Фото: kremlin.ru

«Татарстан всецело поддерживает Верховного Главнокомандующего»

В ночь на 24 июня в Ростовской области произошла попытка вооруженного мятежа, его участники подвергли опасности конституционный строй и порядок в России.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело за организацию вооруженного мятежа. За это преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Сегодня утром Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал действия, которые раскалывают российское общество в и без того не простой ситуации, ударом в спину.

Рустам Минниханов: «Татарстан всецело поддерживает Верховного Главнокомандующего, Президента страны Владимира Владимировича Путина» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов один из первых высказал свою гражданскую позицию. Он заявил, что Татарстан поддерживает Президента и призвал объединиться и сплотиться всех россиян.

«Наша страна во все времена славилась сильными духом людьми. Чувство патриотизма и любви к Родине неотъемлемая черта людей всех поколений, всех национальностей. Татарстан всецело поддерживает Верховного Главнокомандующего, Президента страны Владимира Владимировича Путина», — сказал глава республики.

По его словам, самое правильное сейчас вместе противостоять тем, кто представляет угрозу России и ее многонациональному народу.

Фарид Мухаметшин: «Мы сделаем все для того, чтобы уважение и авторитет главы нашего огромного государства были поддержаны всеми субъектами Российской Федерации» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Позицию Раиса поддержал Председатель Госсовета Татарстана, председатель Совета Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин. Он призвал жителей республики объединиться в это сложное время вокруг Президента России Владимира Путина.

«Народ Татарстана, руководство республики, депутаты Государственного Совета поддерживают своевременное решение Президента страны Владимира Путина по проведению специальной военной операции в условиях продолжающегося вооружения и идеологического противодействия фашиствующих элементов на Украине», — сказал Мухаметшин.

Председатель Совета Ассамблеи народов РТ отметил, что сегодня национальное единство важно, как никогда, и подчеркнул, что Россия — это мирное государство, которое защищает своих граждан.

«Мы сделаем все для того, чтобы уважение и авторитет главы нашего огромного государства были поддержаны всеми субъектами Российской Федерации, несмотря ни на какие национальные и конфессиональные различия. Мы в этом вопросе едины», — заключил Фарид Мухаметшин.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возносит молитвы о мирном разрешении сложившейся ситуации Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Да хранит Господь Россию, народ и воинство ее»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возносит молитвы о мирном разрешении сложившейся ситуации и призывает одуматься тех, кто взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев. Он выступил с обращением в связи с попыткой военного мятежа в стране.

«Военное противостояние является испытанием, при котором мы еще более, нежели в иное время, призваны бережно хранить народное единство, молиться Богу, всеми силами поддерживать воинов и друг друга. Сегодня, когда на фронтах, самоотверженно исполняя свой долг, сражаются и гибнут наши братья, когда враги направляют все усилия, чтобы уничтожить Россию, любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий».

Личные обиды и амбиции перед лицом внешней угрозы не должны вносить раскол в нашем обществе дополнил патриарх.

«Перед лицом общей угрозы надлежит сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции. Как бы сложно это подчас ни было», — заявил Святейший Патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что поддерживает усилия Главы Государства Российского, направленные на то, чтобы не допустить смуты в стране.

«Молюсь сам и призываю всех архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян возносить сугубые молитвы о том, чтобы Господь сохранил мир и единство, поставленные под угрозу призывами к смуте. Да хранит Господь Россию, народ и воинство ее», – заключил Патриарх Кирилл.

Дмитрий Медведев заявил, что самым главным для Победы над внешними и внутренними врагами России является сплочение вокруг Президента страны Фото: kremlin.ru

«Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе»

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что самым главным для Победы над внешними и внутренними врагами России является сплочение вокруг Президента страны.

«Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства – сплотиться вокруг Президента, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами страны. Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе», – сказал он.

Он выразил уверенность в том, что Россия не допустит такой катастрофы.

Рамзан Кадыров: «Все происходящее — нож в спину и настоящий военный мятеж!» Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ситуацию с вооруженным мятежом предательством. Он призвал бойцов не вестись на провокации и помнить, что безопасность государства всегда остается на первом месте.

«Все происходящее — нож в спину и настоящий военный мятеж! Я ни раз предупреждал, что война не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надежен. Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной предательская авантюра», — сказал глава Чечни.

Он подчеркнул, что подобные действия, как показывает история, ведут к кровавым последствиям.

«У нас есть Верховный Главнокомандующий, избранный народом, который знает всю ситуацию до мельчайших подробностей лучше любого стратега и тем более бизнесмена, сам обзванивает командиров „на земле“ и полностью контролирует ход проведения СВО. И решения Верховного Главнокомандующего принимаются взвешенно, скрупулезно», — отметил Рамзан Кадыров.

Он согласился со словами Президента о том, что это «военный мятеж», и выразил поддержку главе государства.

«Обращаюсь к бойцам — патриотам нашей Родины. Не ведитесь на провокации. Какие бы цели вам ни расписывали, какие бы обещания вам ни говорили — безопасность государства и сплоченность российского общества в такой момент превыше всего! Посмотрите, как пользуются этой ситуацией наши враги на Западе. Сколько вбросов, сколько вранья, сколько лживых призывов, которые пугают наших граждан, создают опасность возникновения дестабилизирующей обстановки», — сказал Рамзан Кадыров.

Он добавил, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности.

«Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!» — заключил руководитель региона.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что сила такой огромной, многонациональной и многоконфессиональной страны, как Россия, заключается в единстве Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Сила России заключается в единстве и нетерпимости к предательству»

Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что в Совете Федерации понимают, насколько важна в сегодняшней ситуации ответственная и консолидированная позиция всего российского общества.

«В Совете Федерации — палате регионов — есть полная поддержка Президента — гаранта Конституции — и ясное понимание того, насколько важна в текущей ситуации ответственная и консолидированная позиция всего общества, жителей и руководства всех без исключения субъектов Федерации», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что сила такой огромной, многонациональной и многоконфессиональной страны, как Россия, заключается в единстве, основанном на гражданской позиции каждого, и в исторической нетерпимости к предательству и провокаторству.

Вячеслав Володин: «Бойцы „Вагнера“ должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона» Фото: vvolodin.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к истории России. Он обратил внимание на то, что внешние вызовы и угрозы всегда объединяли российское общество.

«Вместе мы способны преодолеть любые сложности. Проблемы и беды страны происходили всегда только из-за предательства, внутреннего раскола и измены элит», — отметил он.

Володин заявил о том, что депутаты Госдумы, представляя интересы россиян, выступают за всеобщее объеденение и поддерживают Президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Путина.

«Бойцы „Вагнера“ должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы Верховного Главнокомандующего. Все иное — предательство!» — подчеркнул спикер Госдумы.

Володин напомнил, что в ситуации, когда российскому обществу противостоит общий внешний враг, который продвигает идеологию нацизма, необходимо еще больше сплотиться и сделать все для Победы.

Ринат Фазылов: «Мы все должны сплотиться вокруг нашего Главнокомандующего – Президента РФ» Фото: media.kpfu.ru

«Недопустимы никакие склоки в нашем тылу»

Руководитель Регионального исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Ринат Фазылов отметил, что в условиях, когда Россия участвует в СВО и когда против нашей страны ополчился весь Запад, страны-участники альянса НАТО, недопустимы никакие конфликты внутри.

«Мы все должны сплотиться вокруг нашего Главнокомандующего – Президента РФ. Недопустимы никакие склоки в нашем тылу», – отметил он.

По его словам, народный фронт продолжает свою гуманитарную миссию для нашей общей Победы.

Его позицию разделил директор Республиканского Центра молодежных и студенческих формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов.

Во время проведения СВО, когда против России выступает огромное количество европейских стран, как это было во время Великой Отечественной войны, нельзя допускать никаких внутренних разногласий: как политических, так и военных, отметил он.

«Мы должны быть все консолидированы. Мы все разных взглядов, у всех разные точки зрения, но у нас есть наш Президент – Владимир Владимирович Путин, есть назначенное им руководство страны. Под их руководством мы должны сначала победить всех наших внешних врагов, а уже потом заниматься внутренними выяснениями отношений», — сказал он.

«Пока наши ребята рискуют жизнями – мятежники преследуют свои цели»

Свое мнение о сложившейся ситуации высказал Депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин.

«Пока наши ребята в зоне СВО рискуют самым ценным – своими жизнями, чтобы защитить нашу страну, мятежники преследуют свои цели! Несмотря на то, что эти бойцы еще пару дней назад, как и наши ребята, боролись против неонацистов! Поэтому, никакие их боевые заслуги не могут служить оправданием мятежа, удара в спину! К тому же, разве это не предательство своих же однополчан?!» – сказал он.



Депутат Госдумы РФ подчеркнул, что все сейчас внимательно следят за происходящими событиями.



«Я не являюсь военным экспертом, но как депутат встречаюсь и с нашими солдатами, и с их родственниками, близкими. Поэтому могу сказать, что для них самое важное – наша вера и поддержка: в виде теплых слов, писем, гуманитарной помощи и многого другого. Думаю, лучшее, что мы можем сделать – быть едиными, продолжать хорошо делать свою работу и верить в них! Вместе защитим и наш народ, и государственность от любых угроз, в том числе и от внутреннего предательства. Потому что последнее время четко показало, наша страна способна выстоять вопреки всем ожиданиям!» – подытожил Максим Топилин.

Самое главное, чтобы разум преобладал над амбициями, отметила Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская.

«Я очень обеспокоена и расстроена из-за текущей ситуации. То, что "вагнеровцы" участвовали в боях и поддерживали военнослужащих, наверное, было здорово. И сегодня непонятна ситуация, почему все это произошло», – сказала Сария Сабурская.

По словам депутат Государственного Совета РТ Игоря Бикеева, вооруженный мятеж – это тягчайшее антигосударственное преступление. Кто бы в нем не был замешан, должен понести самую строгую ответственность. Участники мятежа фактически играют на роль нашему врагу, ослабляя наши вооруженные силы и сталкивая их между собой, отметил депутат.

«Нужно понимать, что военная служба она особая: приказ должен быть выполнен. Если армия будет свергать и выбирать командира, голосовать, решая идти или не идти в атаку, она не сможет быть эффективной и будет неминуемо побеждена. Предлагаю мятежникам сложить оружие и подчиниться приказу Верховного главнокомандующего РФ. Возможно, кто-то из них сперва не понял, во что его втянули. Одумайтесь, нужно быть всем вместе. Очень больно, даже трагично, что прославленные и героические «вагнеровцы», которыми гордилась страна, сейчас своими действиями фактически помогают нашим врагам», – высказался Игорь Бикеев.

«Чувствуется рука НАТОвцев и американцев»

О ситуации с ЧВК Вагнер своим мнением поделился участник республиканской общественной организации содействия и укрепления российской государственности Совета Генералов, генерал-майор Александр Бородин. По его словам, главное сейчас – не допустить раскола в обществе.



«Однозначно, я не поддерживаю происходящее. Я поддерживаю нашего президента Владимира Путина и дальнейшее проведение специальной военной операции. У меня вся семья военные, у меня сын полковник, внук, старший лейтенант Александр Бородин, воюет за нашу Родину. С мятежниками должны разобраться специальные службы, почему так вообще получилось?» – сказал он.

Он отметил, что внешние угрозы никуда не делись и нужно быть бдительными как никогда.

«Я хочу отметить, что часть "Вагнера" с честью сражались за нас. Среди них есть достойные люди. Я чувствую, что это все взялось не с пустого места, где-то рядом есть рука НАТОвцев и американцев, которые хотят разделить наше общество. Мы поддерживаем нашего президента Владимира Путина и победа будет за нами!» – дополнил он.

По словам, другого участника Совета Генералов РТ, генерал-майора Сергея Старостина, кроме как предательством, такие действия расценивать нельзя.

«Такие действия, в такой сложный момент для нашей страны нужно расценивать как предательство и с этим нужно всеми силами бороться. Президентом страны четко определен порядок и алгоритм действий», – сказал он.

Он не сомневается в том, что скоро ситуация в стране придет в норму и стабилизируется.

«Все наши правоохранительные органы и министерство обороны однозначно справятся с этим и наведут конституционный порядок в стране. Это предательство близких соратников и своего народа, все это на руку нашим врагам. Надо понимать, что ЧВК это большая и серьезная структура, их действия негативно повлияют на политическую обстановку. Но скоро это придет в норму и стабилизируется», – сказал Сергей Старостин.

Военный корреспондент Александр Коц призвал россиян не вестись на манипуляции и помнить, что сторон конфликта только две – Россия и ее внешние противники.

«Прямо сейчас солдаты России на Ореховском направлении отбивают очередной накат противника, и бьют врага не за главу ЧВК, Шойгу или кого-то еще. А за свой дом, за погибшего друга Ваньку, за Шебекино и за Донецк. Не благодаря, а вопреки. Через кровавую юшку и зубную крошку», – сообщил он.

Он напомнил, что боевые действия не стихают ни на минуту и нашим солдатам, как никогда, нужна поддержка.

«Им могут не нравиться одни, они могут ненавидеть других, но они сейчас там, один на один с врагом. И сейчас только это важно – бить противника, жечь его танки, перемалывать живую силу. Как в Мариуполе, как на Кременной и Сватово, как в Артемовске», – написал в сообщении Коц.

«Сейчас всем нужно успокоиться и суметь договориться»

Сейчас у страны есть один главный враг – нацисты, которые намерены подавить наш народ, поэтому россиянам необходимо против них сплотиться вместо того, чтобы наводить смуту, сказала «Татар-информу» организатор народного гуманитарного движения «Za Победу! Казань», участница Федерального проекта «Жены Героев», жена участника СВО, Евгения Коцарь.

«Сейчас нашим военнослужащим на передовой очень непросто, поэтому важно не допустить никаких неурядиц внутри страны. Я очень надеюсь, что руководство России и ЧВК «Вагнер» придут к мирному соглашению», – сообщила агентству Евгения Коцарь.

Она напомнила, что бойцы ЧВК отлично показали себя в освобождении Бахмута. Вся страна радовалась их успехам и поддерживала их.

«Хочется, чтобы все разрешилось мирно. Сейчас всем нужно успокоиться и суметь договориться», – подчеркнула Евгения Коцарь.

Участник Совета генералов РТ Генерал-майор Иван Стогниев, поделился с «Татар-информом» мнением о ситуации, сложившейся с ЧВК «Вагнер».

«Из-за действий руководства ЧВК ситуация в стране сложилась нестандартная. Мы все слушали выступление нашего Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, он дал хорошую оценку происходящему», – рассказал Иван Стогниев.

По его мнению, как участника войны в Афганистане и в южном Йемене, во время проведения боевых действий подобных ситуаций не должно возникать, потому что это подрывает принятые Главнокомандующим решения.

«В армии есть порядок, есть устав, приказ начальника там – закон для подчиненных. Все должны сообща решать поставленную президентом задачу. Мы в Совете генералов РТ все единогласно и категорически осуждаем действия ЧВК», – подчеркнул генерал-майор.

Он отметил, что это наносит очень серьезный вред стране, пребывающей в боевой обстановке. Иван Стогниев убежден, что с этой ситуацией необходимо бороться.

«Я думаю, что этот вопрос будет решен, люди все понимают. Мы все поддерживаем решения Президента о начале спецоперации, которое, наверняка, не так просто далось руководству страны, и, если оно было принято, нам всем нужно его поддержать», – уточнил Стогниев.

«Это предательство интересов страны и нашего народа»

Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев, уехавший добровольцем в зону специальной военной операции, высказался свое мнение о ситуации.

«В данный момент нахожусь в зоне СВО. Поэтому в первую очередь обращаюсь ко всем военнослужащим и добровольцам. Не доверяйте не проверенным источникам. Ко всей поступающей информации относитесь критически. Выполняйте приказы непосредственно ваших командиров. Весь личный состав должен быть в режиме боевой готовности», – написал Шарафиев.

Он подчеркнул, что в это сложное время, мы должны быть как никогда едины, чтобы не дать ни малейшего шанса противнику воспользоваться ситуацией.

Рим Мустаев, участник Совета ветеранов РТ, рассказал «Татар-информу», что отношения военного человека с Родиной, определяются текстом военной присяги.

«Воинская присяга определяет верность человека армии, его верность народу. Она является святой, а за ее нарушение у нас четко прописаны законы», – подчеркнул Мустаев.

Он уточнил, что человек он Советской закалки и отлично помнит, что было написано в военной присяге, которую он в свое время принял.

«Там в конце было написано четко: если я нарушу военную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара, ненависть и презрение трудящихся. Точка. Вот все мое мнение, как военного человека по этому поводу», – подытожил он.