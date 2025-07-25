Начальник Управления образования Челнов Рустем Хузин покинул пост

Рустем Хузин

Фото: t.me/rimmachelny

Начальник Управления образования исполкома Набережных Челнов Рустем Хузин покинул пост. Кто займет его место, пока неизвестно.

Об уходе Хузина с должности рассказала в Telegram-канале пресс-секретарь мэра Автограда Римма Мухаметзянова.

«Рустем Ниязович, спасибо за службу, за дружбу! Сегодня был последний день работы у начальника Управления образования Рустема Хузина», – написала она.

Рустем Ниязович Хузин родился 12 августа 1979 года в деревне Нижнее Алькеево Алькеевского района ТАССР. В 2001 году окончил Казанский государственный педагогический университет, в 2012-м – Университет управления ТИСБИ.

С 1996 по 1998 год руководил кружком в школе-лицее №29 Челнов, с 1998 по 2001 год работал педагогом дополнительного образования в лицее №84 Автограда. В 2001-2002 годах короткое время трудился специалистом отдела внешнеэкономической деятельности ОАО «КОМЗ».

С 2002 по 2006 год Хузин работал в молодежном центре «Нур», дослужившись до заведующего отделом организационно-массовой работы. С 2006-го по 2010-й –главный специалист отдела организационно-массовой работы Управления по делам молодежи Челнов.

С 2010 по 2014 год – директор центра подростково-молодежных клубов «Подросток». В 2014–2017 годах – директор средней школы №53, в 2017–2019 годах – директор средней школы №41. С мая 2019 по июнь 2020 года руководил Управлением образования и по делам молодежи исполкома Челнов. С июня 2020-го – начальник Управления образования.