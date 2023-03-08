Нарисованный нейросетью образ Елабуги в женском облике пленил красотой татарстанцев

Елабуга стала победителем голосования по выбору лучшего женского образа татарстанского города, созданного нейросетью по запросу «Татар-информа». В опросе за 8 дней приняли участие более 54 тыс. читателей.

Голосование по выбору лучшего города Татарстана в женском образе стартовало 1 марта. Оно было приурочено к Международному женскому дню. В запросе, адресованном нейросети, журналисты использовали ключевые слова, которые подчеркивают уникальность городов республики. Для Альметьевска – это нефть, для Набережных Челнов – КАМАЗ, для Елабуги – Спасская ярмарка, для Нурлата – коневодство.

Образ молодой девушки на Спасской ярмарке в окружении даров осени сразу полюбился читателям. Елабуга стала лидировать с первых дней голосования, отрыв со временем лишь увеличивался.

Второе место в голосовании занял Чистополь, который нейросеть представила в виде интеллигентной голубоглазой девушки, словно сошедшей со страниц произведений поэтов Серебряного века.

Третье место в голосовании занял Нурлат, который искусственный интеллект изобразил в виде молодой сельчанки с конем.

Справедливости ради стоит отметить, что ни один из представленных нейросетью женских образов не остался без внимания читателей. Каждый набрал определенное количество голосов и нашел ценителей своей красоты.