Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Нарисованный нейросетью образ Елабуги в женском облике пленил красотой татарстанцев
Елабуга стала победителем голосования по выбору лучшего женского образа татарстанского города, созданного нейросетью по запросу «Татар-информа». В опросе за 8 дней приняли участие более 54 тыс. читателей.
Голосование по выбору лучшего города Татарстана в женском образе стартовало 1 марта. Оно было приурочено к Международному женскому дню. В запросе, адресованном нейросети, журналисты использовали ключевые слова, которые подчеркивают уникальность городов республики. Для Альметьевска – это нефть, для Набережных Челнов – КАМАЗ, для Елабуги – Спасская ярмарка, для Нурлата – коневодство.
Образ молодой девушки на Спасской ярмарке в окружении даров осени сразу полюбился читателям. Елабуга стала лидировать с первых дней голосования, отрыв со временем лишь увеличивался.
Второе место в голосовании занял Чистополь, который нейросеть представила в виде интеллигентной голубоглазой девушки, словно сошедшей со страниц произведений поэтов Серебряного века.
Третье место в голосовании занял Нурлат, который искусственный интеллект изобразил в виде молодой сельчанки с конем.
Справедливости ради стоит отметить, что ни один из представленных нейросетью женских образов не остался без внимания читателей. Каждый набрал определенное количество голосов и нашел ценителей своей красоты.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»