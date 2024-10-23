Нарендра Моди: «Индия полностью привержена развитию сотрудничества в рамках БРИКС»

Объединение стран БРИКС в ближайшем будущем будет разрешать глобальные вызовы. Такое мнение на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«В последние годы БРИКС смог достичь многого. Я уверен, что в ближайшее время эта организация станет более эффективной платформой, позволяющей решать глобальные вызовы», - отметил глава иностранного государства.

Премьер Индии также напомнил, что на БРИКС приходится 40% населения мира и 30% глобальной мировой экономики, и заявил о желании сотрудничать с другими странами в рамках организации в разных сферах деятельности.

«Индия полностью привержена развитию сотрудничества в рамках БРИКС. Мы искренне верим в нашу разнообразность и многополярность, это наша сила. Мы верим в человечество. Это поможет нам добиться более яркого будущего для грядущих поколений», - заключил Моди.

Он также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за организацию саммита и поприветствовал присоединившиеся к БРИКС страны.

Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Накануне в столицу РТ для участия в том же мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа, Монголии и других государств.