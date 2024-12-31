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Новости Татарстана и Казани
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Направляющиеся в Казань рейсы из Томска и Сургута перенаправили в Бегишево
Направляющиеся в Казань из Томска и Сургута самолеты перенаправлены на запасной аэродром в Бегишево в Нижнекамске. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе аэропорта.
Согласно данным Flightradar, в небе над Татарстаном сейчас нет ни одного самолета.
Ранее в Росавиации заявили о введении в международном аэропорту «Казань» временных ограничений. Авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
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