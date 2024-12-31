Направляющиеся в Казань рейсы из Томска и Сургута перенаправили в Бегишево

Направляющиеся в Казань из Томска и Сургута самолеты перенаправлены на запасной аэродром в Бегишево в Нижнекамске. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно данным Flightradar, в небе над Татарстаном сейчас нет ни одного самолета.

Ранее в Росавиации заявили о введении в международном аэропорту «Казань» временных ограничений. Авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы.