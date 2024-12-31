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Происшествия 31 декабря 2024 08:33

Росавиация: в Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта

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Росавиация: в Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта

Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

#аэропорт Казань
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