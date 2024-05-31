Направляющиеся в аэропорт Казани рейсы перенаправлены на запасной аэродром в Самару

Направляющиеся в аэропорт «Казань» рейсы перенаправлены на запасной аэродром в Самару. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе аэропорта.

«С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами», – добавили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, сегодня утром ввели временные ограничения на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани и Нижнекамска. Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 05:57 (мск), аэропорт Нижнекамска — с 06:24 (мск).