«Наполненность полок – максимальная»: «Магнит» опроверг призыв закупать продукты впрок

В социальных сетях стали распространять сообщения с призывами закупать продукты в торговых сетях. Однако магазины работают в штатном режиме, поставки идут по расписанию и в полном объеме, сообщила руководитель направления внешних коммуникаций и взаимодействия с органами государственной власти розничной сети «Магнит» Волжского округа Крайнова Ольга.

«Наполненность полок – максимальная. Мы отгружаем товар четко по расписанию и в полном объеме. Мы находимся в тесном контакте с поставщиками на предмет возможного увеличения поставок в случае необходимости», – подчеркивает она.

В ходе беседы, Крайнова объяснила решение ряда торговых сетей ограничить реализацию ряда товаров «в одни руки». По ее словам, это сделано для возможности обеспечения всех клиентов необходимыми продуктами и предотвращения перепродажи товаров по завышенным ценам.

«Мы заметили, что вырос спрос на товары с длительным сроком хранения. Их закупают оптом и продают рознично или на маркетплейсах. Кроме того, некоторые клиенты приобретают такие товары сильно впрок. Из-за этого было принято решение временно ограничить количество продаваемых товаров в одни руки», – отметила спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что эксперты советуют не поддаваться на провокации по закупке продуктов впрок, поскольку у ритейлеров большой запас товаров, а купленные продукты могут испортиться.