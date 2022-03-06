Эксперт о призывах закупать продукты: «Запасаться впрок нет никакого смысла»

В социальных сетях стали распространять сообщения с призывами закупать продукты в торговых сетях. Эксперты советуют не поддаваться на провокации, поскольку у ритейлеров большой запас товаров, а купленные впрок продукты могут испортиться.

«Фейковые сообщения распространяют люди из-за непонимания ситуации, либо это делается специально, для того чтобы ситуацию раскачать», — заявил профессор Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета Игорь Кох.

Собеседник агентства заметил, что не стоит поддаваться на провокации.

«В этом никакого смысла нет. Нет никаких объективных оснований изменения ситуации в торговых сетях», — сказал Кох.

Специалист также прокомментировал решение ряда торговых сетей ограничить реализацию ряда товаров «в одни руки».

«По всей видимости, это сделано для того, чтобы избежать перекупки товаров. Торговые сети ведь ограничили наценки, а другие — нет. Соответственно, кто-то на этом может сыграть», — предположил эксперт.

Ряд торговых сетей по некоторым категориям товаров ограничили количество продукции, которое может купить один человек. Такое решение, к примеру, приняли в «Ленте». В компании «Татар-информу» пояснили, что это вынужденная мера, которая направлена на снижение рисков искусственного вымывания товара с полок из-за закупки больших объемов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам.

«В магазинах сети участились случаи, когда посетители приобретают явно завышенное количество товара, который впоследствии реализуется через другие каналы по ценам, значительно превышающим цены магазина. При этом клиенты сети могут сталкиваться с временным отсутствием необходимой им продукции», — подчеркнул представитель «Ленты».

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщала, что крупнейшие торговые сети добровольно решили ограничить наценку на социально значимые товары. В их числе, в частности, «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка», «Ашан», «Атак» и «Тандер».