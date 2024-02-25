Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Наплыв эмоций бешеный»: игрок «Рубина» Безруков пригласил посетить Город Игр будущего
Игрок казанского футбольного клуба «Рубин» Руслан Безруков побывал в Городе Игр будущего, где накануне провел автограф-сессию, и поделился своими впечатлениями от увиденного, отметив, что на площадке можно не только сыграть в фиджитал-игры, но и узнать много нового. Видео опубликовано в официальном телеграм-канале проекта «Игры будущего».
«Посетил Город Игр будущего, провели автограф-сессию, поучаствовал в демодисциплинах. Ну, и конечно же, сходил на фиджитал-футбол. Эмоции просто потрясающие. Всем однозначно рекомендую посетить это мероприятие. Просто кайф. У меня до сих пор наплыв эмоций бешеный, потому что на самом деле здесь можно и поиграть в игры, и пообщаться с людьми, и узнать много нового», – рассказал спортсмен.
Город Игр будущего развернулся на базе «Казань Экспо». Посетители могут испытать свои силы в нескольких демодисциплинах – инклюзивный киберспорт, флорбол, регби, гольф, сквош, фехтование и бокс. Подробнее читайте в репортаже «Татар-информа».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»