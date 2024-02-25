«Наплыв эмоций бешеный»: игрок «Рубина» Безруков пригласил посетить Город Игр будущего

Игрок казанского футбольного клуба «Рубин» Руслан Безруков побывал в Городе Игр будущего, где накануне провел автограф-сессию, и поделился своими впечатлениями от увиденного, отметив, что на площадке можно не только сыграть в фиджитал-игры, но и узнать много нового. Видео опубликовано в официальном телеграм-канале проекта «Игры будущего».

«Посетил Город Игр будущего, провели автограф-сессию, поучаствовал в демодисциплинах. Ну, и конечно же, сходил на фиджитал-футбол. Эмоции просто потрясающие. Всем однозначно рекомендую посетить это мероприятие. Просто кайф. У меня до сих пор наплыв эмоций бешеный, потому что на самом деле здесь можно и поиграть в игры, и пообщаться с людьми, и узнать много нового», – рассказал спортсмен.

Город Игр будущего развернулся на базе «Казань Экспо». Посетители могут испытать свои силы в нескольких демодисциплинах – инклюзивный киберспорт, флорбол, регби, гольф, сквош, фехтование и бокс. Подробнее читайте в репортаже «Татар-информа».