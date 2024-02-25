Фото: © Надежда Гордеева/«Татар-информ»

Посетители Города Игр будущего могут испытать свои силы в нескольких демодисциплинах – инклюзивный киберспорт, флорбол, регби, гольф, сквош, фехтование и бокс. В них цифровая часть сочетается с физической.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«В Городе Игр будущего представлены восемь демодисциплин, которые не включены в основную программу игр. Здесь каждый желающий может попробовать себя в роли спортсмена, сыграть в физической и диджитальной частях, посоревноваться и получить призы», – сказал функциональный менеджер «Дирекции спортивных и социальных проектов», организатор Игр будущего Булат Габдрахманов.

Он отметил, что современные технологии позволяют «привлечь спортсменов к диджитальной части», чтобы они совершенствовали свои способности.

Большой популярностью у посетителей Города Игр будущего пользуются фиджитал-бокс, флорбол, регби и гольф, подчеркнул Габдрахманов.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

В фиджитал-фехтовании пользователь выполняет упражнения на отработку навыков защиты, нападения, точности и скорости укола.

«Во всем мире в открытом доступе такого программного оборудования нет. Его первую версию разработали в 2019 году и постоянно дорабатываем. Наши клиенты – Европа, Азия, Ближний Восток, США», – сообщил изобретатель первого фиджитал-тренажера по фехтованию в виртуальной реальности Игорь Мельников из Ижевска.

По его словам, тренажер предназначен для начального уровня подготовки спортсменов-фехтовальщиков и в целом для всех, кто хочет обучиться этому виду спорта. В тренажерном комплексе есть около десяти различных упражнений.

«Тренажер поможет освоить навыки фехтования без тренера при помощи очков виртуальной реальности и программного комплекса. Шпага-джойстик переносит реальный объект в виртуальное пространство, при этом не нанося окружающим вреда», – пояснил Мельников.

Он также выразил надежду на то, что в следующих Играх будущего дисциплина по фехтованию попадет в основную соревновательную программу.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-инфрм»

О том, как правильно играть в фиджитал-гольф, рассказал участник турнира по этой дисциплине и волонтер Артур Латыпов. «Фиджитал-гольф – это новая дисциплина, совмещающая виртуальную игру и физическую», – заметил он.

Цифровой этап включает прохождение лунок в видеоигре «кибергольф», а физический – прохождение специальных дорожек для мини-фиджитал-гольфа. «Здесь игра пользуется популярностью больше у детей. А в целом гольф доступен для всех», – заявил Латыпов.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Город Игр будущего открылся на площадке «Казань Экспо» 22 февраля, его работа продлится до 3 марта. Он принимает гостей каждый день с 9.00 до 20.00. Добраться можно на бесплатных шаттлах, а также на электричках сообщением Казань – Аэропорт.

Город Игр будущего – это современное экспозиционное пространство в формате интерактивной выставки и образовательно-развлекательного центра. Здесь можно попробовать себя в роли фиджитал-спортсменов, протестировать нейросети, посмотреть трансляции матчей, поиграть в приставку.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Игры будущего – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях.

В первых Играх будущего принимают участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран в 21 инновационной дисциплине. Соревнования поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии, скорость.