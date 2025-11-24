«Напал на одного, спустя полчаса на другого»: казанца судят за поножовщину в баре

В Авиастроительном суде Казани второй раз стартовало дело Эдуарда Хайдарова, ранее судимого за нанесение тяжких телесных повреждений. Сейчас его обвиняют в двух эпизодах покушения на убийство.

В ночь на 10 мая Эдуард напал сначала на одного мужчину, а спустя полтора часа — на другого. Оба получили ножевые ранения и побои.

Рассмотрение дела началось заново, его передали новому судье. Теперь Эдуарду опять зачитывают обвинение. Согласно ему, бывший водитель Хайдаров отдыхал в баре и внезапно накинулся на одного из посетителей. Он несколько раз ударил его ножом, а после нанес несколько ударов руками и ногами. Пострадавшему удалось сбежать и обратиться за медицинской помощью. Спустя полтора часа Эдуард снова напал с ножом, но уже на другого посетителя. Трагедию предотвратили другие посетители бара, скрутившие Эдуарда.

Адвокат Хайдарова от комментариев пока воздержался. Эдуард сдержанно ответил, что вину по обоим эпизодам признает только частично.

Хайдаров разведен, до ареста жил с гражданской женой. Имеет на иждивении двоих детей. Его гражданская жена пришла сегодня в суд и активно высказалась против освещения процесса в СМИ.

На прошлых заседаниях выяснилось, что Эдуард пил редко. Дома и вовсе к алкоголю не притрагивался, чтобы не подавать детям дурной пример.