«Прошу вас, помилуйте его»: Житель Казани пойдет под суд за пьяную попытку убийства

В Авиастроительном суде Казани стартовал процесс по делу Эдуарда Хайдарова. Его обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц.

На заседании стало известно, что Хайдаров родился в Казани, имеет средне-специальное образование. Вместе со своей «гражданской супругой» воспитывает троих детей. Ранее мужчина работал водителем, имеет уже погашенную судимость за причинение тяжкого вреда здоровью.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Хайдаров ранее привлекался к уголовной ответственности, должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал. В ночь на 10 мая Эдуард Хайдаров, будучи пьяным, у входа в бар напал на мужчину с ножом. Нанес ему удар в грудную клетку, когда мужчина упал, снова ударил его ножом, но уже в ягодичную область», – сообщила помощник прокурора Авиастроительного района Юлия Калентьева.

После этого, по версии следствия, Хайдаров продолжил избивать истекающего кровью оппонента руками и ногами, в том числе по голове. Экспертиза показала, что с помощью ножа Хайдаров пробил пострадавшему легкое.

Мужчина выжил исключительно потому, что сумел сбежать, а после обратился за медицинской помощью.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Примерно спустя полтора часа после первого конфликта, Эдуард Хайдаров напал на другого посетителя бара. Согласно материалам дела, он нанес жертве минимум два удара ножом в грудь. Когда мужчина упал на диван, Хайдаров вонзил нож в поясницу и правое бедро потерпевшего. Затем, следуя прежней тактике, стал избивать. Совершить убийство Хайдарову помешали прохожие.

После оглашения обвинения подсудимый заявил, что признает вину частично, в какой именно части уточнять не стал. Тогда суд допросил его возлюбленную, которая пришла поддержать Хайдарова.

«Он всегда помогал мне: и по дому, и машину отремонтировать. В 2022 году мы стали жить вместе, а уже на следующий год у нас родился совместный ребенок, потом мы взяли ипотеку и купили дом, затем взяли кредит и купили машину», – рассказала она.

По ее словам, Эдуард Хайдаров работает водителем, поэтому к алкоголю притрагивался очень редко и дома пить спиртное ему было запрещено, чтобы не подавать дурной пример детям. В какой-то момент на допросе в суде женщина не выдержала и заплакала. Она рассказала, что сейчас находится в декрете с младшим ребенком, платит ипотеку — почти 40 тысяч в месяц, еще 22 тысячи уходит на автокредит.

«У меня нет таких денег, я в декрете, за все платил Эдуард. Прошу вас, помилуйте его. У нас нет родственников, которые могли бы помочь, и я не знаю, что делать. Сейчас по платежам идут просрочки и ситуация кажется безвыходной», – дополнила она.

Также она рассказала, что в 2022 году отец двоих ее старших детей погиб на СВО, а Эдуард Хайдаров стал для них опорой. По ее словам, он всегда поддерживал старшую дочь, а среднему сыну позволял называть себя папой, поскольку ребенок остро нуждался в отцовской поддержке.