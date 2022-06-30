Нападающий «Зенита» Шамкин перейдет в челнинский «КАМАЗ»

Нападающий «Зенита» Даниил Шамкин продолжит карьеру в челнинском «КАМАЗе». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, татарстанский коллектив договорился с клубом из Северной столицы об аренде футболиста до конца сезона 2022/23.

В минувшем сезоне Шамкин выступал за «Балтику» на правах аренды. На счету нападающего 12 матчей за калининграский клуб, в которых он не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее «КАМАЗ» также объявил о подписании контракта с воспитанником «Спартака» Ильей Голятовым.

Напомним, челнинский клуб наряду с казанским «Рубином» и нижнекамским «Нефтехимиком» проведет следующий сезон в Первой лиге.