«КАМАЗ» усилился бывшим форвардом «Спартака»

«КАМАЗ» объявил о подписании контракта с воспитанником московского «Спартака» Ильей Голятовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Предыдущим клубом 20-летнего форварда являлась «Волна». В 12 матчах в составе команды из Нижегородской области Голятов отметился 4 голами и 5 результативными передачами.

Стоит отметить, что форвард также принял участие в трех матчах «КАМАЗа» на предсезонных сборах, находясь на просмотре. По итогам встреч против «Нефтехимика», «Волги» и «Рубина» Голятов отметился одним голом.

Футболист является воспитанником «Спартака». За вторую команду красно-белых провел 21 матч и отметился 6 голами. За основную команду матчей не проводил.

Ранее «КАМАЗ» также объявил о подписании контракта с защитником Амиром Мохаммадом.

Напомним, челнинский клуб наряду с казанским «Рубином» и нижнекамским «Нефтехимиком» проведет следующий сезон в Первой лиге.