Сегодня начало игры было очень плохим для «Рубина», поэтому команде срочно пришлось менять тактику. Таким мнением о матче с «Арсеналом» — 4:2 в пользу казанцев — поделился нападающий «Рубина» Иван Игнатьев.
По его словам, одержанная победа очень важна для команды, так как дает возможность побороться за еврокубки.
«Будет тяжело и в следующей игре с „Ротором“, потому что они борются за то, чтобы покинуть зону вылета, и их нельзя недооценивать. Они всегда выходят как на последнюю игру», — рассказал Игнатьев.
Говоря о своей голевой передаче, форвард отметил сильную конкуренцию в атаке казанцев.
«Голевое действие, конечно, такое... Как говорится не пахнет. Я рад, конечно, потому что у меня в целом тяжелая конкуренция в команде. Деспотович, который играет на моей позиции, находится в прекрасной форме, много забивает. Но это ни в коем случае не оправдание, это значит, что надо еще больше работать, прилагать больше усилий и серьезнее ко всему относиться», — заключил он.
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Нападающий «Рубина»: Начали очень плохо, тяжелая игра
Сегодня начало игры было очень плохим для «Рубина», поэтому команде срочно пришлось менять тактику. Таким мнением о матче с «Арсеналом» — 4:2 в пользу казанцев — поделился нападающий «Рубина» Иван Игнатьев.
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