Нападающий «Рубина» Климов: Рад, что смог помочь команде в матче против «Динамо»

Форвард «Рубина» Кирилл Климов, отметившийся забитым мячом в контрольной игре против грузинского «Динамо» из Батуми, поделился впечатлениями от матча.

По словам футболиста, в весенней части чемпионата команда сможет рассчитывать на хороший результат.

«Отличный спарринг, получилась хорошая боевая игра. Забивать всегда приятно. Понятно, что это неофициальная встреча, но все равно рад голу и тому, что смог помочь команде. Для меня сейчас важно пользоваться любым шансом и доказывать, что способен приносить пользу. Это касается и тренировок, где стараюсь работать на максимуме, и всех игр. Думаю, мы будем неплохо готовы к весенней части чемпионата и сможем рассчитывать на хороший результат», – цитирует нападающего Metaratings.ru.

Кирилл Климов перешел в «Рубин» осенью 2020 года из французского «Монако». За это время он провел в составе казанского клуба четыре матча. Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в 250 тысяч евро.

Напомним, ранее «Рубин» в четвертом матче подряд сыграл вничью на тренировочных сборах в Турции.