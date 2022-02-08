Четвертая ничья подряд: «Рубин» снова не выиграл в контрольной игре в Турции

Казанский «Рубин» в рамках контрольный игры в турецком Белеке сыграл вничью с грузинским «Динамо» из Батуми со счетом 2:2. Эта игра стала заключительной на втором тренировочном сборе казанской команды.

В отличие от предыдущего матча с «Химками», место в воротах занял Никита Медведев. Кроме того, впервые за долгое время в состав попал грузинский вингер Хвича Кварацхелия, для которого матч против соотечественников мог стать принципиальным даже на тренировочном сборе.

Первый тайм голов зрителям не подарил, однако, по ходу первой 45-минутки у казанцев было немало моментов, чтобы открыть счет в матче. Еще в начале игры Кварацхелия мог сделать счет 1:0, но вратарь грузинской команды вытащил удар, не дав перебросить мяч себе за шиворот. Чуть позже самый опасный момент первой 45-минутки не использовал Александр Зуев, промахнувшийся в пустые ворота из идеальной позиции с трех метров.

После перерыва «Рубин» продолжил давление, но счет в игре было суждено открыть именно «Динамо». На 58-й минуте Ленар Фаттахов грубо сыграл в своей штрафной, а судья назначил одиннадцатиметровый в ворота казанцев. С первой попыткой вратарь «Рубина» Никита Медведев справился, но арбитр попросил перебить. Со вторым ударом голкипер был бессилен. Буквально через 5 минут после этого не самый очевидный пенальти за игру рукой был назначен уже в ворота грузинского клуба. Бить его отправился Герман Онугха – счет стал 1:1.

В этот момент игра раскрылась и соперники стали больше атаковать встречными курсами. На 71 минуте выход один на один с передачи Владислава Игнатьева реализовал Кирилл Климов, а на 89-й динамовцы спаслись усилиями Джабы Джигаури, оформившего дубль. Итоговый счет – 2:2.

Эта ничья стала для «Рубина» уже четвертой подряд на тренировочных сборах в Турции. Старт третьих сборов запланирован на 12 февраля и продлится до 24 числа. Первый официальный матч после зимнего перерыва рубиновые проведут 28 февраля в Санкт-Петербурге против «Зенита».

Казанский клуб с 22 очками в 18 матчах занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона–2021/2022.

«Рубин» - «Динамо»Батуми - 2:2 (0:0, 2:2)

Состав «Рубина» в первом тайме: Медведев – Самошников, Тесленко, Бегич, Ломовицкий – Мусаев, Ин Бом, Зуев – Дрейер, Кварацхелия, Онугха.

Состав «Рубина» во втором тайме: Медведев – Зотов, Тесленко, Суриков, Ломовицкий – Апшацев, Стрельник, Игнатьев – Савицкий, Фаттахов, Климов

0:1 – Д. Джигаури, 59 мин.

1:1 – Г. Онугха, 64 мин.

2:1 – К. Климов, 71 мин.

2:2 – Д. Джигаури, 89 мин.