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Спорт
15 июня 2022  20:45
Дамир Садриев

Нападающий «Ротора» Камиль Муллин вернется в «Рубин»

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Форвард «Ротора» Камиль Муллин в ближайшее время подпишет контракт с «Рубином». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, футболист перейдет в казанский клуб на правах свободного агента.

Напомним, 28-летний нападающий ранее уже выступал в составе «Рубина», дебютировав за основную команду казанского клуба в 2014 году еще при тренере Ринате Билялетдинове.

В минувшем сезоне ФНЛ Муллин отметился 5 голами в 21 матче. В свою очередь, «Ротор», за который выступал футболист, занял 18-е место и вылетел во второй дивизион.

Ранее стало известно, что «Рубин» сделал официальный запрос в «Велес» по поводу полузащитника Мамаду Майга, предложив за футболиста двадцать миллионов рублей.

#фк рубин #футбол #Фк ротор #ФНЛ
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