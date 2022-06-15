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Спорт
15 июня 2022  15:30
Дамир Садриев

Источник: «Рубин» предложил за малийского полузащитника «Велеса» 20 млн рублей

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«Рубин» сделал официальный запрос в «Велес» по поводу полузащитника Мамаду Майга, предложив за футболиста двадцать миллионов рублей. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, ранее предложение московскому клубу касательно приобретения 27-летнего малийца сделали также «Нижний Новгород» – 10 млн рублей и «Урал» – 8 млн рублей. 

При этом сообщается, что сам малиец хочет выступать в РПЛ, нежели в ФНЛ. 

Напомним, в это межсезонье казанский клуб уже подписал контракты сразу с семью новичками: Валерием Чуперкой, Александром Зотовым, Дмитрием Кабутовым, Олегом ИвановымАртемом Поповым, Джоэлем Фамейе и Александром Мартыновичем.

Ранее в связи с истечением срока контракта «Рубин» покинули Владислав Игнатьев и Георгий Зотов.

#фк рубин #футбол #ФНЛ
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