Источник: «Рубин» предложил за малийского полузащитника «Велеса» 20 млн рублей

«Рубин» сделал официальный запрос в «Велес» по поводу полузащитника Мамаду Майга, предложив за футболиста двадцать миллионов рублей. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, ранее предложение московскому клубу касательно приобретения 27-летнего малийца сделали также «Нижний Новгород» – 10 млн рублей и «Урал» – 8 млн рублей.

При этом сообщается, что сам малиец хочет выступать в РПЛ, нежели в ФНЛ.

Напомним, в это межсезонье казанский клуб уже подписал контракты сразу с семью новичками: Валерием Чуперкой, Александром Зотовым, Дмитрием Кабутовым, Олегом Ивановым, Артемом Поповым, Джоэлем Фамейе и Александром Мартыновичем.

Ранее в связи с истечением срока контракта «Рубин» покинули Владислав Игнатьев и Георгий Зотов.