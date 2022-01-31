Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может перейти в клуб Российской Премьер-Лиги

Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин в заключительный день трансферного окна может перейти в один из клубов Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает Fiorentina.it со ссылкой на La Nazione.

По информации источника, существует вероятность, что футболист вскоре перейдет в российский или же турецкий клуб. В противном случае, контракт готово разорвать само руководство «Фиорентины».

В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел 5 матчей в Серии А и 1 матч в Кубке Италии, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нападающий ЦСКА Федор Чалов перейдет на правах аренды в швейцарский «Базель».