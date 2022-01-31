Нападающий ЦСКА Федор Чалов перейдет на правах аренды в швейцарский «Базель»

Форвард московского ЦСКА Федор Чалов перейдет на правах аренды в швейцарский «Базель». Об этом сообщает журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.

По информации источника, срок аренды составит полгода, у «Базеля» не будет права выкупа футболиста.

В нынешнем сезоне Чалов провел в составе московского клуба 18 матчей и отметился в них тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего россиянина в 8,5 миллионов евро.

«Базель» идет на втором месте в чемпионате Швейцарии, а также вышел в плей-офф Лиги конференций.