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Спорт
31 января 2022  14:23
Дамир Садриев

Нападающий ЦСКА Федор Чалов перейдет на правах аренды в швейцарский «Базель»

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Форвард московского ЦСКА Федор Чалов перейдет на правах аренды в швейцарский «Базель». Об этом сообщает журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.

По информации источника, срок аренды составит полгода, у «Базеля» не будет права выкупа футболиста. 

В нынешнем сезоне Чалов провел в составе московского клуба 18 матчей и отметился в них тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего россиянина в 8,5 миллионов евро. 

«Базель» идет на втором месте в чемпионате Швейцарии, а также вышел в плей-офф Лиги конференций.

#Футбол #чемпионат России по футболу
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