Джордже Деспотович попрощался с болельщиками «Рубина» в инстаграме

Форвард «Рубина» Джордже Деспотович попрощался с болельщиками казанского клуба, написав в своем инстаграм-аккаунте прощальный пост.

«Как вы уже всё знаете, я больше не буду играть за футбольный клуб "Рубин". Хочу всех поблагодарить за очень красивое время, которое провел в Казани! Всем от души спасибо», – написал 29-летний футболист.

Напомним, ранее сообщалось о том, что причиной расставания футболиста с клубом стало нежелания руководство «Рубина» платить неустойку Деспотовичу. Игроку посоветовали искать себе новую команду.

В нынешнем сезоне Деспотович сыграл за казанский клуб 9 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.