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Спорт
22 января 2022  11:00
Дамир Садриев

Джордже Деспотович попрощался с болельщиками «Рубина» в инстаграме

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Форвард «Рубина» Джордже Деспотович попрощался с болельщиками казанского клуба, написав в своем инстаграм-аккаунте прощальный пост.

«Как вы уже всё знаете, я больше не буду играть за футбольный клуб "Рубин". Хочу всех поблагодарить за очень красивое время, которое провел в Казани! Всем от души спасибо», – написал 29-летний футболист.

Напомним, ранее сообщалось о том, что причиной расставания футболиста с клубом стало нежелания руководство «Рубина» платить неустойку Деспотовичу. Игроку посоветовали искать себе новую команду.

В нынешнем сезоне Деспотович сыграл за казанский клуб 9 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

#фк рубин #Футбол #чемпионат России по футболу
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