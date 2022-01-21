news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
21 января 2022  18:34
Cергей Гаврилов

Источник: «Рубин» не хочет платить неустойку Деспотовичу

news_top_970_100

Казанский «Рубин» не готов расторгать контракт с сербским форвардом Джордже Деспотовичем, которого сегодня отстранили от работы с первой командой и отправили в дубль. Об этом сообщает со ссылкой на источник издание «Спорт-Экспресс».

Оклад Деспотовича равняется 1 млн евро в год, а возможная неустойка может достигнуть 1,5 млн евро. Игроку посоветовали искать себе новую команду.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Деспотовича сейчас составляет 5 млн евро. В июле 2020 года сербский форвард был куплен «Рубином» в «Оренбурге» за 2,5 млн евро. 

В нынешнем сезоне Деспотович сыграл за казанский клуб 9 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

#фк рубин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное