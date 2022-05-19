Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев признан МVP регулярного чемпионата КХЛ

Сегодня, 19 мая, состоялась церемония закрытия сезона 2021/22 Континентальной хоккейной лиги, на которой был выбран самый ценный хоккеист регулярного чемпионата.

Так, обладателем «Золотой клюшки» второй сезон подряд стал новичок «Ак Барса» Вадим Шипачев, предыдущие два сезона отыгравший в составе московского «Динамо».

В минувшем сезоне Шипачев набрал 67 очков (24+43) и в третий раз подряд стал самым результативным игроком «регулярки».

Напомним, «Динамо» в 1⁄4 финала Кубка Гагарина уступило будущем чемпиону, московскому ЦСКА.

Стоит отметить, что помимо самого ценного хоккеиста «регулярки» КХЛ выбрала также лучшего голкипера (Иван Федотов, ЦСКА), лучшего тренера (Сергей Федоров, ЦСКА), лучшего молодого хоккеиста (Арсений Грицюк, «Авангард») и лучшего ветерана-наставника (Александр Еременко, «Динамо»).

Ранее звездный новичок казанцев Вадим Шипачев продлил контракт с «Ак Барсом» до 2025 года.