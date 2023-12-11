Намордник и запрет на самовыгул: новые требования к выгулу собак вступят в силу в марте

Новые требования к выгулу домашних животных в Татарстане вступят в силу с 1 марта 2024 года. Собак можно будет выгуливать только в ошейнике и на поводке, а самовыгул запретят. Об этом напомнил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственный политике начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов.

«В августе этого года вышло постановление Кабмина РТ, утвердившее дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу на территории республики. Документ вступит в силу с 1 марта 2024 года. Постановлением предусмотрена необходимость получения письменного согласия собственников многоквартирного дома, жилого помещения или арендуемого помещения на содержание домашнего животного», – сказал он.

Также будет запрещено содержать домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов и на придомовых территориях. Пункты передержи должны соблюдать требования ГОСТа «Национальный стандарт РФ. Услуги по временному содержанию непродуктивных животных. Общие требования».

Спикер напомнил о новые требованиях к выгулу домашних животных. За пределами домов и квартир собака должна быть в ошейнике и на поводке, в людном месте на ней должен быть намордник и короткий поводок длиной не более 1,5 метра. Короткий поводок и намордник необходимо использовать при перевозке животных в автобусе.

«Чтобы эти требования соблюдались, нами ведется работа по введению административной ответственности в КоАП РТ. С августа этого года за нами закрепили функцию по составлению и рассмотрению протоколов об административных правонарушениях. Статьи 8.52 и 8.54 предусматривают административную ответственность за нарушение требований в области обращения с животными. На сегодня нами наложены четыре штрафа на 31 тыс. рублей», – отметил Хисамутдинов.

В республике продолжается работа по вакцинации и регистрации собак. С 2017 года по Татарстану зарегистрировано около 14 тыс. собак, в том числе в 2022 году – 56 собак, в 2023 – еще 46 животных.

«Данную услугу перевели в электронный вид и разместили на сайте госуслуг. Регистрация идет очень слабо, поскольку носит уведомительный и добровольный характер», – заметил спикер.

Он добавил, что в Татарстане в настоящее время вакцинировано около 110 тыс. собак.