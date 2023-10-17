Наместник Раифского монастыря: «Запад демонстрирует антихристианские ценности»

Наместник Раифского Богородицкого мужского монастыря, игумен Гавриил Рожнов заявил, что Запад демонстрирует антихристианские ценности. Об этом он говорил сегодня во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ».

«Позиция Православной Церкви в отношении военных действий дана в священном писании, в различных документах Русской Православной Церкви. В то же время, Церковь благославляет защиту Отечества, когда нарушается заповедь любви к ближнему и нарушается справедливость. В таких случаях каноны Православной Церкви и заповеди Божии призывают встать на защиту Родины, на защиту своих близких, родных. У христиан есть высшая ценность – любовь к ближнему. И ради этого человек может встать на справедливый путь за борьбу, за свободу и независимость своих ближних и своей страны», – рассказал игумен Гавриил.

Они напомнил о заявлении Президента РФ Владимира Путина, что специальная военная операция идет не за территорию, она идет за новый мировой порядок.

«Основа этого противоборства – это ценности и мировоззрение человека. Мы видим, что Запад в своем идеологическом мейнстриме демонстрирует и продвигает антихристианские ценности: гендерные извращения, разрушение семьи, чайлдфри и так далее», – считает игумен.

Наместник Раифского Богородицкого мужского монастыря отметил, что Церковь вносит свой вклад на пути к победе.

«Прежде всего Церковь молится за наших воинов. У нас в монастыре совершается молебен у образа Богородицы. Каждый может онлайн подать записки за своих родных», – добавил он.

Кроме того, священники отправляются в зону СВО для духовного окормления, церковь организовывает гуманитарные миссии, отец Гавриил и сам ездил в Луганск для оказания помощи бойцам и местным жителям.

Игумен Гавриил добавил, что с началом СВО в монастыре стало больше прихожан: жены и те, кто хочет отправиться в зону СВО, приходят, чтобы помолиться.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов.

Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.