«Нам пора слушать свою музыку»: в Казани стартовал музыкальный этнофестиваль «Итиль»

Фото: © Егор Никитин/ ИА «Татар-информ»

В казанском парке Горького начал работу фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль». Десятки коллективов, представляющих разные этнические направления и жанры музыки, этноярмарка и тысячи посетителей — событие доказывает высокую привлекательность и востребованность у жителей и гостей татарстанской столицы.

«Итиль» является успешным примером общего тренда на рост популярности культуры народов России, рассказала «Татар-информу» заместитель председателя комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты России Маргарита Лянге.

Вместе с председателем Общественной палаты Татарстана Зилей Валеевой гостья посетила площадку этнофестиваля и приняла участие в его официальном открытии.

Фото: © Егор Никитин/ ИА «Татар-информ»

«В разных концах страны люди понимают, что пришло время актуализировать нашу культуру, народную культуру. Это не просто фольклор, о котором помнят наши бабушки, это новый формат и восприятие, который идет на больших сценах», — отметила Маргарита Лянге.

По ее словам, такие события несут важную общественную миссию — налаживание диалога культур, духовное обогащение людей и популяризация интереса к этой теме среди молодежи.

«Нам пора слушать свою музыку. Мы уже наслушались музыки из-за океана и Европы. У нас в стране проживает 193 народа, это огромное богатство. Давайте его использовать, давайте слушать свое», — резюмировала Маргарита Лянге.

Фото: © Егор Никитин/ ИА «Татар-информ»

Ее дополнила глава Общественной палаты РТ Зиля Валеева. Она напомнила, что этнофестиваль «Итиль» является одним из событий, которое проходит в преддверие форума «Сообщество». В его рамках 24-25 августа на площадке в Татарстане состоится масштабная дискуссия под общей темой «Россия: многообразие культур, единство граждан». Заявки на участие пришли из десятков регионов России.

«И впервые за несколько дней до форума уже фактически начинается его практическая часть. Потому что в рамках фестиваля „Итиль“ мы увидим выступления коллективов со всей страны, которые покажут музыкальные стили разные народов. Уверена, что здесь, в Казани, они будут чувствовать себя как дома», — подчеркнула Зиля Валеева.

Фото: © Егор Никитин/ ИА «Татар-информ»

Она добавила, что значительную часть творческих коллективов составляют представители молодого поколения, которые ищут себя в культуре. Это говорит о том, что молодежь успешно находит свои культурные корни, обращаясь к традициям и переосмысливая их на современный лад.

Также к гостям фестиваля со сцены обратилась замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

«„Итиль“ — это обращение к молодым. Это наш ответ на вопрос, насколько молодежи интересна народная культура и история. Надеемся, что вам понравится, наслаждайтесь и впитывайте культуру народов», — поприветствовала собравшихся Гузель Сагитова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что участниками музыкальной программы фестиваля станут коллективы и исполнители из Башкирии, Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Тывы, Москвы. Хедлайнерами заявлены коллектив «АИГЕЛ» и Zventa Sventana.