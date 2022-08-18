Фестиваль этнокультуры Поволжья «Итиль» пройдет в Казани 20 августа на новой площадке

Второй фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль» пройдет в Казани в предстоящую субботу, 20 августа, переехав на новую площадку – в парк Горького. Об этом на тематической пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

Идея фестиваля, отметил он, родилась в прошлом году, объявленном в Татарстане Годом родных языков и народного единства. Тогда был организован первый «Итиль», который проходил течение двух сентябрьских дней у «Чаши». Пространство было выбрано тогда в том числе и с учетом требований Роспотребнадзора в связи с эпидситуацией, когда необходимо было соблюдать социальную дистанцию.

«Эта летняя программа является закономерным итогом программы, которая реализовывалась в течение всего лета и даже чуть раньше — например, проект „Древо жизни“, который реализовывался на территории парков и скверов и был сконцентрирован на культуре народов Поволжья. Прошло три тематических дня, которые были посвящены марийской, удмуртской, чувашской культуре, впереди день мордовской культуры. Фестиваль „Итиль“ — закономерный итог этой большой интересной работы, которую представляет Дирекция парков и скверов. Это не только культурное событие с песнями, музыкой, это и кулинария, и декоративно-прикладное искусство, и большая работа по продвижению вообще интереса к нашим традициям, истокам. Фестиваль „Итиль“ направлен на решение задач гражданского согласия, народного единства», — подчеркнул Абзалов.

Он также отметил, что основными участниками, как и основной аудиторией фестиваля, является молодежь. «Итиль» – это площадка, где молодые творческие силы на языках народов Поволжья могут представить интересные культурные продукты.

«С уверенностью можно сказать, что наши традиции, фольклор в сердцах и творческих душах молодых людей звучит чуть-чуть по-другому, переосмыслено,. Но важно, что традиции эти сохраняются и мы таким образом передаем из поколения в поколение любовь к родному языку, к родной культуре. В прошлом году это мероприятие не в полном объеме раскрылось по обстоятельствам пандемическим, в этом году мы с радостью встречаем в полномасштабном формате этот фестиваль. Мы его проводим в содружестве с Ассамблеей народов РТ, с Домом дружбы народов – это флагманский проект мэрии Казани», – акцентировал Абзалов.

Посетить фестиваль «Итиль» может бесплатно любой желающий. Мероприятия (концерты, мастер-классы, ярмарка изделий ручной работы и точки питания национальной кухни) будут работать с 11 до 22 часов. Участниками музыкальной программы станут коллективы и исполнители из Башкирии, Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Тывы, Москвы. Хедлайнерами фестиваля заявлены коллектив «АИГЕЛ» и Zventa Sventana. Они выступят на главной сцене ближе к завершению фестиваля (в 20.00 и 21.00, соответственно), а с 11 часов на главной сцене также можно будет послушать DJ Malsi Music ABIEM Project Baysara YALFY Shanu Juna Zakaria Vetka «СайлыкО», «Иное иное», «Дара Яра».

Будет организована также вторая сцена – в конце главной аллеи парка. С 14 до 19 часов здесь будут проходить танцевальные перформансы, интегрирующие народный танец в современные реалии.

Участники мастер-классов смогут сплести браслеты из атласных лент, изготовить куклы из лыка и ткани, расписать деревянные фигурки, создать аппликацию из мозаики, а также попробовать себя в каллиграфии и создании национального орнамента.

Кроме того, организаторы обещают оборудовать на большом поле парка Горького зону отдыха, где можно будет укрыться от солнца. В зоне фудкорта установят большой общий стол как символ дружбы и единства поволжских народов.