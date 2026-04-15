Диктор Ургант и текст о Пушкине: где и как написать «Тотальный диктант» в Татарстане

Акция «Тотальный диктант» пройдет по всему Татарстану 18 апреля в 14:00. Кто выступит диктором, какие площадки станут главными и какие нововведения есть в этом году – в материале «Татар-информа».





Для проведения «Тотального диктанта» в Казани 18 апреля будет организовано более 1 тыс. площадок

Площадки для диктанта в Татарстане могут принять более 40 тыс. человек

Для проведения «Тотального диктанта» в Казани 18 апреля будет организовано более 1 тыс. площадок во всех 45 муниципальных образованиях республики с общей вместимостью более 40 тыс. человек, рассказала сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» координатор акции в РТ Дарья Дмитриева.

Площадки будут организованы в молодежных и культурных учреждениях, а также в вузах республики.

Чтобы стать участником акции, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта, где нужно указать свои Ф. И. О. и выбрать площадку.

Дарья Дмитриева: «В этом году текст будет посвящен юным годам Пушкина, которые не освещались так широко, а именно его отношения с родителями и его лицеистские годы»

«В этом году текст будет посвящен юным годам Пушкина, которые не освещались так широко, а именно его отношения с родителями и его лицеистские годы. Текст обещает быть увлекательным, но в то же время простым и живым», – заявила Дмитриева.

Тема Александра Пушкина выбрана в связи с Годом единства народов России. В то же время в Татарстане 2026-й объявлен Годом воинской и трудовой доблести – это также найдет отражение в организации «Тотального диктанта».

В этом году текст на площадках региона прочитают актеры, телеведущие, блогеры и участницы популярных телепроектов

В этом году текст на площадках региона прочитают актеры, телеведущие, блогеры и участницы популярных телепроектов.

Одной из центральных площадок станет Национальная библиотека РТ, где диктант прочитает Андрей Ургант.

В Набережных Челнах к акции присоединится Елена Ксенофонтова, известная по сериалам «Кухня» и «Отель Элеон». Она выступит в Набережночелнинском институте КФУ.

На открытых площадках Казани текст прочитают участницы шоу «Женский стендап» – Мария Маркова и Маргарита Родина. Маркова выступит в АРТ-центре, Родина – в театре Камала. В историческом парке «Россия – Моя история» текст продиктует министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров.

К акции также присоединятся блогеры, теле- и радиоведущие Татарстана, в том числе Русина Семененко, Динара Вургафт, Анна Семеновых, Эльвира Файзулина, Мария Айнуллина, Алсу Якупова, Гузель Зайнакова, Гульназ Гиззатуллина, Павел Густов и Нина Калаганова.

Владислав Усанов: «Нововведением «Тотального диктанта» в этом году станет его проведение на закрытых площадках»

«Нововведением «Тотального диктанта» в этом году станет его проведение на закрытых площадках, среди них Казанское танковое училище, Суворовское училище, центр «Патриот», где располагается сборный пункт татарстанского военкомата. То есть в акции смогут поучаствовать и призывники», – заявил замминистра по делам молодежи РТ Владислав Усанов.

Кроме того, акция пройдет на многих предприятиях Татарстана, добавил замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев.

Марат Минибаев: «Акция пройдет на многих предприятиях Татарстана»

«На предприятиях используются самые разные языки: язык цифр, формул, чертежей и так далее, но основной формой коммуникации остается все-таки разговор. Наши предприятия уделяют большое внимание «Тотальному диктанту». Он очень хорошо объединяет коллективы и стал необходимым инструментом для профессионального роста», – пояснил он.

Татьяна Алексеева: «Еще одним нововведением в этом году станут пять площадок для слабослышащих детей в специализированных школах»

Еще одним нововведением в этом году станут пять площадок для слабослышащих детей в специализированных школах.

«На этих площадках будет добавлен сурдопедагог, а также для тех взрослых, кто хочет присоединиться к нашей акции, такая возможность тоже будет предоставлена. Тексты будут адаптированы под особенности этих людей», – сказала начальник Управления общего образования Минобрнауки РТ Татьяна Алексеева.

По ее мнению, все желающие должны получить возможность написать «Тотальный диктант».