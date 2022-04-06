«Нам не дали выйти на ЧМ, российский футбол надо поддержать!»: Губерниев ответил Родниной

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил депутату Госдумы РФ Ирине Родниной на критику в адрес российского футбола. По словам Губерниева, несмотря ни на что, российский футбол сейчас нужно не критиковать, а поддержать.

«Хочу сказать безотносительно спора с Ириной Константиновной, что футбол — это больше чем спорт. Это социальное явление. Социальное явление — это не хоккей, не биатлон, не фигурное катание. То, что российский футбол переоценен, — это понятно. Что мы играем слабо — тоже понятно. Но, как бы то ни было, футбол — это больше чем вид спорта.

Сейчас сложно говорить о силе российского футбола, потому что нам не дали возможности выйти на чемпионат мира. Поэтому в этой ситуации до конца додавливать российский футбол непродуктивно, с учетом трудной ситуации в спорте, в экономике. Российский футбол надо поддержать», – цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, ранее олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина раскритиковала российский футбол.