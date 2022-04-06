Депутат Роднина: «Мне не нравится футбол, он слишком ленивый, особенно российский»

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина раскритиковала российский футбол. По ее словам, финансовые затраты на этот вид спорта в России не соответствуют результатам на поле.

«Если считать по количеству медалей, званий и интересу публики, Россия — спортивная страна. А где мы слабые? В футболе мы слабые! Я футбол не смотрю, была только на ЧМ-2018. Мне не нравится футбол, он слишком ленивый, особенно российский. Мне в этом плане больше нравится баскетбол, волейбол — там интенсивная смена событий. А в футболе, пока они забегут. Весь первый тайм они бегают с мыслью: "Вот бы ещё второй тайм выдержать"», - цитирует Роднину «РБ-Спорт».

Также она подчеркнула, что в российский футбол вкладываются слишком большие деньги и назвала этот вид спорта хронической болезнью мужчин в России.

«В наш футбол вкладывают миллионы рублей. Считаю, российский футбол — хроническая болезнь наших мужчин. Абсолютно! Бегают лениво, а ещё деньги вкладывают. Вот Абрамович вложил деньги в "Челси" и добился успеха. Футбольный бизнес в России плохой. А если бизнес неудачный, есть два варианта: банкротиться или сокращать как-то либо продавать. За эти 25 лет, что у нас называют "профессиональным футболом", можно было бы научиться зарабатывать деньги. Тратят много, а играть не научились», — считает депутат Госдумы РФ.