«Нам не было страшно, мы знали, что победим»: казанский ветеран войны о своем боевом пути

Ушел на фронт в 17 лет, на войне был прожектористом − не давал вражеским самолетам атаковать Ленинград, а после Победы остался в армии и обучал курсантов. Петр Чирвон в свои годы полон энергии и не собирается уходить на покой. Он состоит в Союзе ветеранов, ездит на дачу и рассказывает школьникам о войне. Подробности в материале «Татар-информа».





Награду из рук главы республики получил ветеран Великой Отечественной войны Петр Анисимович Чирвон

Фото: rais.tatarstan.ru

В этом году ветеран Великой Отечественной войны отметит 99-й день рождения

31 января юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» 19 ветеранам вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Торжественная церемония прошла в Пушечном дворе Казанского Кремля. Награду из рук главы республики получил ветеран Великой Отечественной войны Петр Анисимович Чирвон.

В этом году ветеран готовится отметить свой 99-й день рождения. Каждый год в преддверии Дня Победы его не оставляют без внимания. В прошлом году специально для Петра Анисимовича в парк Петрова, недалеко от его дома, прибыла целая колонна военной техники и артисты, чтобы порадовать защитника Родины праздничным концертом. Тогда акция «Парад у дома ветерана» прошла в пятый раз.

В прошлом году специально для Петра Анисимовича в парк Петрова, недалеко от его дома, прибыла целая колонна военной техники и артисты, чтобы порадовать защитника Родины праздничным концертом Фото: kzn.ru

Родился и рос Петр в одном из сел Полтавской области тогда еще Украинской ССР. Когда пришла война, ему было 15 лет. Петр с матерью и родными два года жил в Полтавской области в оккупации.

«Боялись, что придут немцы, будут истреблять. Попрятали фотографии наших вождей, паника. Фашисты пришли через три месяца, как началась война. Два года мы были в оккупации. Периодически приезжало гестапо», – рассказал Петр Анисимович.

«Нас выбросили на позиции, мы попали в пустую деревню, кругом лежали трупы»

События тех дней, когда Советская Армия освобождала родное село Петра, врезались в его память – он до сих пор четко помнит, как три дня за лесом стояло зарево и был слышен постоянный грохот. На фронт Петр ушел, когда ему не исполнилось еще и 18 лет.

«Сбор был в Полтаве. После подготовки меня в звании младшего сержанта зачислили в 111-ю зенитно-артиллерийскую бригаду и отправили на Ленинградский фронт в ста километрах от Ленинграда. Я был прожектористом», – вспоминает он.

В подчинении молодого бойца было пять человек – все ровесники, кто-то даже младше.

«Нас выбросили на позиции, мы попали в пустую деревню, кругом лежали трупы – все вперемешку: наши, немцы, живых нигде нет. Но и страха не было. Понимали – мы призваны воевать. Знали, что мы скоро победим», – рассказывает Петр Анисимович.

Бригада Петра защищала Петергоф, Малую Ижору, Большую Ижору, Стрельну – там находился командный пункт бригады. Юного солдата назначили начальником прожекторной станции, увидев его стремления, отвагу и патриотизм.

События тех дней, когда Советская Армия освобождала родное село Петра, врезались в его память – он до сих пор четко помнит, как три дня за лесом стояло зарево и был слышен постоянный грохот Фото: rais.tatarstan.ru

«Шла команда: «Рубильник!» и наши прожекторы освещали небо»

Жили бойцы в лесу, в землянках. Как только они заняли позиции, пришел приказ об усилении охраны, совсем рядом с ними в результате набега дезертиров погиб расчет.

«Тогда еще были власовцы, ходоки, дезертиры. Технику они не трогали, но искали еду. Были также попытки самолетов пробиться в Ленинград», – вспоминает Петр Анисимович.

Задача начальника и его подчиненных заключалась в освещении самолетов, пытающихся незаметно атаковать Ленинград. Наводили свет, и по вражескому самолету тут же открывали огонь авиация и зенитная артиллерия.

«Ориентировались на звук самолета, после чего шла команда: “Рубильник!” – и наши прожекторы освещали небо. Перед нами стояла задача не выпускать самолет из виду. Как сейчас помню, прожектор бил на 3 километра. Как только мы самолет выцепляли, он сразу менял курс, уходя в Балтийское море», – вспоминает Петр Анисимович.

Находясь на этой позиции, он лишился всего, что было при нем: документов, фотографий, денег, вещей – все сгорело в землянке. Поступил новый приказ от командования – необходимо было сменить расчет и переехать на новое место. На этот раз поселились они в шалаше из палок и хвои. Перед шалашом стояла немецкая палатка для маскировки. Отапливали буржуйкой. Без воды, без света – всю зиму они спали по очереди, не раздеваясь.

Петр Чирвон: «Армию я любил. А сейчас смотрю – одежда, продовольствие там становятся все лучше» Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мне помогал мой боевой опыт в обучении курсантов»

«Слава Богу, выжили. После, в марте, нас отправили на Дальневосточный фронт, на Японскую войну. Мы развернулись возле моста через Амур, под которым проходила стратегически важная железная дорога», – поделился Петр Анисимович.

После Дня Победы война для юноши не закончилась – он поехал в Москву вместе с командой из 25 человек.

«Как нам сказали, была угроза того, что коалиция скинет на нас атомную бомбу. Отслужив еще там, я отправился в Казань», – рассказал Петр Анисимович.

Здесь Петр служил до 1950 года, тогда демобилизовали его сослуживцев, а он начал преподавать в Казанском прожекторном училище. На тот момент ему было 26 лет.

«Я все так же был начальником прожекторной станции, но помимо этого стал еще инструктором – мне помогал мой боевой опыт в обучении курсантов. А дальше учебное заведение переформировали в Казанское радиотехническое училище. Не прошло, наверное, и двух лет, как расформировали и его. Вместо него появилась Школа младших авиаспециалистов. Ее выпускники были востребованы на аэродромах по всему Союзу. Я остался в штате этой школы», – поделился Петр Анисимович.

За свой трудовой путь Петр Анисимович сменил много должностей – руководил прожекторной станцией, был начальником продовольственного склада, инструктором.

«Армию я любил. А сейчас смотрю – одежда, продовольствие там становятся все лучше. Только срочная служба у меня длилась семь лет, а после – еще больше десяти сверху. И я уходить не хотел, и меня отпускать не хотели. Дошло до того, что позвонило начальство и спросило, почему меня не увольняют», – рассказал Петр Анисимович.

Ветеран пережил двоих младших братьев, похоронил первую жену, которая умерла от онкологии. Женат он был два раза и вторую свою супругу встретил тоже благодаря армии – она работала в администрации военной части. Поженились они в 2002 году, когда ему было 76 лет.

По сей день он каждый год посещает парад Победы и каждый раз волнуется, ожидая приглашения на важное событие Фото: © «Татар-информ»

«Мы понимали, что шли воевать, и знали, что победим»

В свои почти сто лет ветеран полон энергии и не нуждается в посторонней помощи: сам ездит на дачу с пересадками на общественном транспорте. На своей любимой фазенде не отдыхает – трудится, выращивая овощи.

Он признается: в последнее время все чаще снится война и сослуживцы, с которыми он прошел все тяготы тех лет. Ветеран вспоминает, что тогда ему страшно не было.

«Мы понимали, что шли воевать, и знали, что победим», – говорит Петр Анисимович.

Прошло много лет, но в мыслях он снова и снова переживает те дни и вспоминает, как много раз смотрел смерти в глаза.

Сегодня Петр Анисимович состоит в Союзе ветеранов Татарстана, делится со школьниками воспоминаниями о войне и учит их любить Родину. По сей день он каждый год посещает парад Победы и каждый раз волнуется, ожидая приглашения на важное событие.

Ветеран никогда не отказывает в общении журналистам, общественникам и школьникам. Воспоминания о войне, понятное дело, не самые приятные, но он понимает – новое поколение обязательно должно знать свою историю. Тем более что слышать из первых уст о событиях тех лет в наши дни становится все более ценным.