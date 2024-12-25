Налоговые льготы по «упрощенке» продлены в Татарстане до 2026 года

Льготная ставка в 5% для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения «доходы — расходы», продлена в Татарстане на год — до начала 2026-го. Соответствующий закон подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Льгота сохранится для применяющих УСН предпринимателей, у которых за отчетный налоговый период не менее 70% дохода получено от деятельности в обрабатывающем производстве, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, а также в строительстве. Льготная ставка действует с 2009 года и продлевается ежегодно.

Изменения внесены в закон РТ «Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения». Новелла была принята на заседании Государственного Совета Татарстана 23 декабря.

Выступая на этом заседании, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов отметил, что сумма налоговых преференций за период продления льготы должна составить почти 400 млн рублей.