В Татарстане продлят льготу по «упрощенке» для ряда отраслей

В Татарстане продлят на год льготную ставку для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения «доходы — расходы». Это касается нескольких сфер деятельности. Соответствующий законопроект приняли депутаты на шестом заседании Госсовета РТ.

«Предусматривается продление действия налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения в размере 5% для налогоплательщиков, определивших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов», – рассказал министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Он уточнил, что льгота сохранится для предпринимателей, у которых за отчетный налоговый период не менее 70% дохода получено от деятельности в обрабатывающем производстве, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, а также в строительстве.

«Налоговая льгота действует с 2009 года и продлевается ежегодно. Срок действия этой налоговой льготы истекает 1 января 2025 года, поэтому предлагается продлить ее до 1 января 2026 года», – отметил глава татарстанского Минэкономики.

По его словам, сумма налоговых преференций в период продления льготы оценивается почти в 400 млн рублей.