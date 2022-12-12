Налоговики расскажут татарстанцам об изменениях в налоговом законодательстве

15 декабря налоговые органы Татарстана проведут День открытых дверей. Темой встреч станет введение института Единого налогового счета для налогоплательщиков.

Мероприятие пройдет в территориальных налоговых органах Республики Татарстан с 9.00 до 20.00. Участникам расскажут, что такое Единый налоговый счет и о его преимуществах, о том, какие изменения ожидают с 1 января 2023 года всех налогоплательщиков.

Также на встречах расскажут об изменении порядка и сроках уплаты обязательных платежей и о том, как будут учитываться и распределяться обязательные платежи и осуществляться формирование единого сальдо расчетов по налогам, сообщает УФНС России по РТ.

Напомним, с 2023 года в Татарстане введут Единый налоговый счет и Единый налоговый платеж. Изменения вносятся по указу Президента РФ Владимира Путина. Единый налоговый счет будет открыт в Федеральном казначействе и вестись по каждому физическому лицу и каждой организации.