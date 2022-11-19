В Татарстане готовятся с нового года внедрить Единые налоговые счета и платежи

С 2023 года татарстанцам станет проще платить налоги благодаря введению Единого налогового платежа и Единого налогового счета. Такой счет будет открыт в Федеральном казначействе и вестись по каждому физическому лицу и каждой организации отдельно, отметил руководитель УФНС по РТ Марат Сафиуллин на совещании в Кабмине РТ. По его словам, нововведения значительно упростят непростые процедуры бюджетного учета.

Единый налоговый платеж (ЕНП) – это сумма денежных средств, направленная налогоплательщиком для уплаты своих налоговых обязательств. Единый налоговый счет (ЕНС) – это форма учета уплаченных налогов и совокупной обязанности налогоплательщика перед бюджетом, итогом которого является единое сальдо расчетов с бюджетом.

Изменения вносятся по указу Президента РФ Владимира Путина, напомнил Сафиуллин. По его словам, это сыграет большую роль в скорости и правильности уплаты налогов. Сегодня компании вынуждены подстраиваться под требования сложной системы бюджетного учета, которая содержит 1,5 тыс. кодов бюджетной классификации (КБК) и почти 21 тыс. муниципальных образований (ОКТЭМО). В результате, по статистике, каждый 15-й платеж заполняется с ошибками, констатировал Сафиуллин.

Помимо этого, налогоплательщикам нужно четко понимать свой баланс расчетов с государством, исключая ситуацию, когда одновременно имеется задолженность и переплата по различным налогам, подчеркнул он. «Таким образом, налоговые органы трансформируются и переходят на более качественное, а главное простое и понятное, взаимодействие с плательщиками», – приводит слова главы ведомства пресс-служба Президента РТ.

Единый налоговый счет будет открыт в Федеральном казначействе и вестись по каждому физическому лицу и каждой организации. Уплата будет осуществляться единым налоговым платежом с указанием в платежном поручении только суммы платежа и ИНН налогоплательщика. Распределение налогов будет осуществляться налоговыми органами «автоматически».

Единый срок уплаты налогов будет установлен на 28 число месяца. Причем НДФЛ будет уплачиваться только один раз в месяц, а не каждый день после выплаты дохода.