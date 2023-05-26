Налоговики предупреждают об изменении реквизита ЕНС

Изменяется один из реквизитов единого налогового счета (ЕНС) — наименование получателя, подлежащего указанию при перечислении налоговых платежей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по РТ.

Изменение производится на основании совместного письма Федерального казначейства и ФНС России от 15 мая этого года. Иные реквизиты получателя платежа остаются без изменений, отмечают в ведомстве.

Если ранее в качестве получателя платежа указывалось Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом), то теперь в поле №16 реквизитов платежного документа необходимо указывать «Казначейство России (ФНС России)».

С 1 января 2023 года в России введена система единого налогового счета и единого налогового платежа, подразумевающая, что налоги, сборы и страховые взносы необходимо перечислять единым платежным документом. Все платежи, администрируемые налоговыми органами, подлежат уплате на отдельный казначейский счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Тульской области.

Соответствующий счет применяется вне зависимости от места постановки на учет налогоплательщика или места нахождения объекта налогообложения.

Для удобства налогоплательщиков реализован специальный сервис «Уплата налогов и пошлин», позволяющий осуществить налоговый платеж всего в несколько кликов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил ФНС решить проблемы налогоплательщиков с единым налоговым счетом.