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Ру Тат
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Экономика
19 апреля 2022  17:26

Налоговая служба Великобритании хочет отобрать у Мосбиржи статус фондовой биржи

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Налоговая служба Великобритании хочет лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи, сказано в заявлении ведомства.

«Налоговый орган управления Великобритании сегодня (19 апреля 2022 г.) объявил о намерении лишить Московскую фондовую биржу статуса признанной фондовой биржи», – гласит официальное заявление.

Если это произойдет, то у инвесторов не будет доступа к налоговым выгодам во время торгов на Мосбирже, но уже существующие инвестиции останутся защищены.

Напомним, статус признанной фондовой биржи присваивается фондовым рынкам для налоговых целей, так как ценные бумаги, которые торгуются на таких экономических платформах пользуются определенными налоговыми льготами.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля, обосновав это решение необходимостью защищать Донецкую и Луганскую народные республики. Западные государства осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.

 

#Московская биржа #экономика #санкции Запада
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