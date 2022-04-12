Налоговая служба по РТ озвучила особенности декларационной кампании 2022 года

С 2022 года физическим лицам не нужно представлять декларацию при продаже объектов жилой недвижимости и земельных участков, если общая сумма по договорам купли-продажи по всем объектам не превысила 1 млн рублей и эта стоимость не ниже кадастровой. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

Также не нужно отчитываться за иное проданное имущество, к примеру транспорт и гаражи, продажная цена которых не превышает 250 тыс. рублей.

«Хочу обратить внимание, что если доходы от продажи превышают установленные вычеты, то обязанность по предоставлению декларации в налоговый орган сохраняется», — отметил спикер.

Следующее важное новшество — семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты НДФЛ и представления декларации с доходов от продажи жилья независимо от срока владения этим имуществом, если полученные средства направляются на покупку нового жилья в целях улучшения жилищных условий.

«Это нововведение касается доходов, полученных от продажи жилья в 2021 году», — подчеркнул Марат Сафиуллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что срок предоставления декларации по форме 3-НДФЛ продлен до 4 мая.