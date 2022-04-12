Срок предоставления декларации по форме 3-НДФЛ продлен до 4 мая

Крайний срок предоставления декларации по форме 3-НДФЛ за 2021 год перенесен на 4 мая 2022 года. Об этом на брифинге сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

«Не позднее 4 мая отдельные категории граждан обязаны исполнить свою конституционную обязанность и самостоятельно рассчитать сумму налога, представив в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц», — отметил он.

Представить декларацию 3-НДФЛ обязаны лица, получившие доходы от предпринимательской деятельности; от сдачи квартир, комнат; выигравшие в лотереи в сумме до 15 тыс. рублей, а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам; от получения в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев не от близких родственников.

Также необходимо предоставить декларацию 3-НДФЛ при доходе от продажи ценных бумаг, долей в уставном капитале; от зарубежных источников; от продажи имущества, находившегося в их собственности менее минимального срока владения.

Сафиуллин напомнил, что минимальный предельный срок владения имуществом составляет пять лет. Но есть исключения из этого правила: минимальный срок владения, при котором необязательно представлять декларацию, составляет три года, если имущество получено в наследство или в подарок от членов семьи или близких родственников, по договору приватизации, по договору ренты, или если продано единственное жилье. При продаже иного имущества, включая транспортные средства, минимальный срок владения составляет три года.