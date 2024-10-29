Налимы погибли в водоеме парка «Черное озеро» из-за отсутствия кормовой базы

Сомы, которых ранее обнаружили горожане в искусственном водоеме парка «Черное озеро» в центре Казани, оказались налимами. К сожалению, они погибли из-за отсутствия кормовой базы. Об этом «Татар-информу» сообщили в Дирекции парков и скверов города.

«Сегодня в парке „Черное озеро“ стартовали работы по осушению водоема. В ходе работ в водоеме были обнаружены четыре мертвых налима, которые, как мы полагаем, ранее были запущены любителями рыб из числа горожан. Водоем имеет искусственное происхождение, и, вероятнее всего, рыба погибла в связи с отсутствием в нем необходимой кормовой базы и подходящих условий с наступлением холодов», — пояснили в дирекции. При этом там сослались на мнение эколога Казанского федерального университета и ихтиолога ФГБУ «Главрыбвод» Наиля Назарова, привлеченного в качестве эксперта.

В организации призвали горожан не запускать рыбу в водоем, который не подходит для обитания живых существ.

По мнению экоактивиста Тимура Ескараева, несмотря на гибель налимов, факт обнаружения рыбы в водоеме говорит о чистоте водоема в парке «Черное озеро» и надлежащем уходе за ним со стороны Дирекции парков и скверов Казани.