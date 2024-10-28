Сомов переселят из парка «Черное озеро» на Казанку на этой неделе

Сомов, обнаруженных горожанами в парке «Черное озеро» этой осенью, уже на этой неделе переселят в реку Казанку. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в Дирекции парков и скверов Казани.

«Перед откачкой воды планируем выловить [сомов] и запустить в Казанку», — пояснили в дирекции.

Сомов в искусственном озере парка заметили во время прогулки горожане. Очевидцы насчитали три–пять довольно-таки крупных рыб. Как пояснили в Дирекции парков и скверов, вероятно, их запустил в озеро кто-то из жителей.

Сезонная откачка воды планируется на этой неделе. Чтобы выловить сомов из воды, дирекция обратилась за помощью к экоактивистам.

Экоактивист Тимур Ескараев, которого хотят привлечь к отлову, отметил, что «сомы в парке „Черное озеро“ — уникальный случай для Казани».