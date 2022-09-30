«Накрыло парня»: Медведев заявил, что Зеленский умоляет НАТО начать третью мировую

Сегодняшний день стал для России праздником, а для «них» — Запада и Украины — днем «деменции, цинизма и тяжелых наркотиков», заявил в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Причиной стало подписание договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

«Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня», — уверен Медведев.

По его словам, США и НАТО отреагировали на это с цинизмом. Так, к примеру, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что «если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство».

Кроме того, он отметил, что Украине, как и НАТО, стоит сосредоточиться не на членстве в альянсе, а на самообороне, о чем сообщал ранее «Татар-информ».