«Наконец-то войдем в состав России»: В Бугульме проходит голосование граждан Донбасса

Сегодня на временном выездном избирательном участке в Бугульме проходит голосование граждан ДНР и ЛНР, которые проживают на территории Бугульминского района. Они голосуют на референдуме по вопросу вхождения в состав России. Об этом пишет «Бугульминская газета».

Кроме них отдать свой голос приехали граждане Донецкой и Луганской республик, проживающие на данный момент в Бавлинском и Ютазинском районах Татарстана.

Избиратели перед началом процедуры заполнили два заявления. Первое о включении их в список избирателей. Второе — о возможности проголосовать вне помещения избирательного участка, находящегося в городе Альметьевск.

Одна из голосующих — жительница города Краматорска Донецкой области Юлия приехала в Бугульму вместе с семьей в августе этого года. В Бугульме у них более десяти лет живет сын с семьей, который не раз предлагал родителям переехать в Россию.

«Очень рады, что мы приехали, надо было это сделать намного раньше. От референдума ожидаем, самое главное, что наконец-то войдем в состав России и вернемся домой», — поделилась Юлия.

Работа избирательных участков в Бугульме проходит в полном соответствии с нормами международного права.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в дни референдумов с 23 по 27 сентября в трех городах Татарстана будут работать избирательные участки.