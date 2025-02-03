«Наказали слишком строго»: призывавший убивать русских студент обжаловал приговор

Верховный суд РТ на месяц снизил срок студенту, который в мессенджере призывал уничтожать русских в Казани. Однако он по-прежнему считает, что наказание его слишком сурово. Он планирует вновь обжаловать приговор, подробности в репортаже «Татар-информа».





Верховный суд РТ на месяц снизил срок студенту, призывавшему убивать русских

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы не согласны со строгостью наказания»

Сегодня стало известно, что казанский студент, который призывал кастрировать и убивать русских, пытается оспорить приговор. Осенью прошлого года над несовершеннолетним начался суд по статьям о разжигании ненависти или вражды и надругательстве над флагом.

На первом заседании Марат был уверен в себе, улыбался журналистам в коридоре – знал, что на процесс СМИ не пустят из-за его возраста. Позировал перед фотографами, в какой-то момент даже пришлось вмешаться его представителю – увести 17-летнего подростка от журналистов. Во время процесса перед судьей он был уже менее веселым. Говорил, что раскаивается в содеянном и признает вину. И адвокат, и государственный обвинитель были уверены, что парень отделается условным сроком.

Однако судья решил иначе и в декабре 2024 года признал Марата виновным и отправил его на 2 года и 5 месяцев в колонию общего режима. Адвоката Рима Сабирова и самого подзащитного такой расклад не устроил, и они обжаловали приговор в Верховном суде Татарстана. Судебная коллегия постановила снизить срок на один месяц, но также оставить его реальным, а не условным.

«Мы не согласны со строгостью наказания. Думали, что будет условный срок, наказание слишком строгое. Будем обжаловать дальше, обратимся в Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самару», – сообщил сегодня «Татар-информу» адвокат Рим Сабиров.

На первом заседании Марат был уверен в себе, улыбался журналистам в коридоре – знал, что на процесс СМИ не пустят из-за его возраста Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«В шутку» порвал флаг России и унижал русских

За какие высказывания осудили студента Марата? Не все из сказанного молодым человеком можно произносить вслух или писать. Следствие утверждало, что в октябре прошлого года парень состоял в радикальном закрытом телеграм-канале на 109 участников, где размещал комментарии под псевдонимом Tosja, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам национальности.

В комментариях он называл русских «урусами» и свиньями, а также насмехался над предположениями простых людей о возвращении в Россию известных брендов. После этого он принялся рассуждать о том, что неплохо было бы уничтожать русских в Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях.

Марат высказался, что убивать – это гуманно по отношению к представителям определенной национальности, предлагал кастрировать и депортировать их.

«Но убийство – лучший вариант. Оно испугает самых умных из них. И поможет избавиться от самых тупых. В общем, их нужно вынудить покинуть территорию. Чтобы было как с армянским населением в Нагорном Карабахе», – написал тогда молодой человек.

Кроме этого, студента признали виновным в надругательстве над флагом. По версии следствия, в присутствии нескольких знакомых на улице Баумана он сначала пытался поджечь флаг, но из-за ветра этого сделать он не смог и разорвал его пополам. Приятели, не понявшие перформанса, спросили, зачем он это сделал, парень ответил: «В шутку».

В декабре 2024 года суд отправил Марата на 2 года и 5 месяцев в колонию общего режима. Верховный суд снизил срок на один месяц, но оставил его реальным, а не условным Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Поссорился с приятелем, потому что поддерживал геноцид палестинцев

Баталия между в большинстве своем несовершеннолетними на тему этносепаратизма произошла в публичном сообществе в Телеграме под названием «Tatarlar ***», в котором было не менее 100 участников.

Самыми активными участниками в чате, согласно версии следствия, были пользователи Tosja – Марат, moku dano и Iskandar. Последние два публиковали свои высказывания о необходимости выхода Татарстана из состава России, а пользователь Tosja, помимо этого, писал оскорбительные слова в адрес русского народа с целью его унижения.

5 октября 2023 года Марат написал, что русских нужно убивать и депортировать из республики. Его высказывания, подчеркивает следствие, были направлены на призывы к разжиганию национальной розни.

Один из свидетелей рассказал суду, что владельцем и администратором группы являлся некий Kosmo_nоmad – Ильсаф. Когда свидетель вступил в группу, там было около 70 человек. В группе велось обсуждение татар, ислама, присылались различные новости о событиях в Татарстане, зарубежные новости, в том числе вопросы СВО.

«Примерно в мае 2023 года я решил выйти из данной группы, в том числе по причине того, что Kosmo_nоmad стал выносить для обсуждения вопросы суверенитета Татарстана. К концу весны 2023 года стали появляться публикации и записи от участников группы, которые выходили за рамки уставленных в группе правил. В том числе подобные сообщения исходили от Марата – Tosja», – отмечал свидетель.

Еще один свидетель рассказал, что познакомился с Маратом случайно. В группе «ВКонтакте» он нашел обьявление о совместном съеме квартиры. Потом, общаясь и знакомясь с Маратом, понял, что тот сторонник идеологии татарского этносепаратизма. Войдя в доверие, Марат пригласил нового друга и соседа в группу «Tatarlar ***».

«Там обсуждались вопросы, касающиеся сохранения татарской нации, исторические аспекты развития татарского народа и независимости Республики Татарстан. Некоторые выражали крайние взгляды о русской нации, уверенность о скором обретении Татарстаном территориальной независимости. Данные тезисы поддерживает и Марат, у которого были права администратора в чате», – говорил свидетель.

В той же группе пути нескольких молодых сепаратистов разошлись из-за палестино-израильского конфликта. Об этом поведал во время судебного следствия третий свидетель.

«Марат и Kamil поссорились по причине палестино-израильского конфликта, так как Kamil высказывался за Палестину и считал, что Израильская земля исторически принадлежит Арабскому миру, а Марат Tosja был за Израиль, придерживался политики Израиля и на его примере хотел, чтобы Татарстан пошел по этому пути, но мнения в группе разделились», – рассказывал свидетель.

...

Так или иначе, но теперь вопрос наказания Марата будет решать следующая инстанция – Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре.