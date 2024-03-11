Накануне выборов Президента: за кого из кандидатов готовы голосовать жители Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Из тех, кто готов прийти на выборы, 85% заявили, что будут голосовать за Путина»

Проголосовать на выборах Президента России готовы 85% татарстанцев. Таковы результаты телефонного опроса, который провел Фонд «Общественное мнение – Татарстан» с 2 по 4 марта по заказу Лаборатории социологических исследований КФУ. Опрошено 1,2 тыс. человек. Максимальная величина статистической погрешности составила 2,5–2,8%, сообщила заместитель директора Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова.

Восьмые по счету выборы Президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. ЦИК РФ допустила до выборов четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец).

«Из тех, кто готов прийти на выборы, 85% заявили, что будут голосовать за Путина, 6% – за Харитонова, 6% – за Даванкова и 3% – за Слуцкого. При этом 90% респондентов, которые готовы проголосовать за Путина, считают, что не поменяют свое мнение на избирательном участке. Что касается Слуцкого и Даванкова, то около 20% и 35% соответственно полагают, что их мнение может поменяться. Поэтому, скорее всего, у нас будет некоторая корректировка по этим кандидатам», – рассказала Ефлова.

По ее словам, результаты исследований, проведенных в начале февраля, показали, что Слуцкий занимал третье место – за него хотели проголосовать 3,9% опрошенных. Даванкова тогда поддержали 1,5% респондентов. «Но это был поквартирный опрос, а сейчас телефонный. И напрямую сравнивать результаты мы не можем, только сопоставлять», – уточнила спикер.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«95% респондентов знают, когда пройдут выборы Президента России»

Еще один опрос, касающийся выборов Президента России, провела Лаборатория социологических исследований КФУ в соцсетях 2-6 марта. Было опрошено 1588 человек старше 18 лет – пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также Telegram и «Яндекса». Максимальная величина статистической погрешности - 5%. Результаты исследования представил руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марсель Гильмеев.

Так, согласно опросу, 95% респондентов знают, когда пройдут выборы Президента России. Причем 90% опрошенных ответили, что всегда участвуют в выборах. По данным этого исследования, за Путина готовы проголосовать 82%, за Харитонова – 8%, за Даванкова – 6% и за Слуцкого – 3%.

Спикер уточнил, что Харитонова поддерживает большинство опрошенных в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а Даванкова – в Telegram. «В “Яндексе” Харитонову и Даванкову отдали по 6,5% голосов. Что касается Слуцкого, то голоса равномерно распределились по всем соцсетям и сегментам. Это связано с представленностью кандидатов в соцсетях, влиянием их партий в этих сегментах, с тем, как они связаны с Татарстаном. Но в первую очередь – их программные заявления», – подчеркнул он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Респонденты также пояснили, почему готовы голосовать за Путина. В частности, они убеждены, что сейчас в России важно сохранить стабильность, в том числе и во власти. Кроме того, они уверены, что действующему главе государства нет равных среди политиков в России, и Путин хорошо справляется со своими обязанностями.

Кроме того, участников опроса попросили рассказать, как они видят свое будущее. Выяснилось, что ответы на многие запросы респонденты услышали в послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 29 февраля. «Послание основывалось в первую очередь на реальной картине того, что происходит в нашей стране и что интересует жителей», – заметил Гильмеев.

«Разрабатываются серьезные программы для поддержки различных отраслей»

В послании Федеральному Собранию Владимир Путин представил образ сильной России, и эта сила держится на духовно-нравственных ценностях, продолжил член Совета Федерации Александр Терентьев.

«Те задачи, которые поставлены в рамках спецоперации, тоже близки к духовно-нравственным ценностям. Как достичь такого образа России, было четко обозначено на примере приоритетов в различных секторах экономики. Причем Путин понимает, какие ошибки были сделаны, и с учетом этого корректирует. И это не новый курс Президента РФ. Стратегия была неоднократно заявлена, в послании была конкретизация, детализация», – сказал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам сенатора, на развитие экономики сейчас влияют внешние вызовы, поэтому Россия стремится к справедливому миропорядку, основанному на международном праве, взаимоуважении различных государств.

«Сегодня разрабатываются серьезные программы для поддержки различных отраслей. Есть базовые отрасли, которые должны вытянуть экономический потенциал. Только через новые производства мы можем создать запас, чтобы успешно реализовать все социальные программы. И люди ожидают, что сферы доходов будут перераспределяться», – отметил он.

«Будет полностью переформатирована система оплаты труда бюджетников»

Результаты социологических опросов, проведенных в феврале, показали, что 17% татарстанцев обеспокоены падением своих доходов и 16% – ростом цен, добавила Мария Ефлова.

«Но в послании Президента России были сказаны важные моменты про поддержку студенчества и бюджетников. То есть будет полностью переформатирована система оплаты труда бюджетников. Будут изменения и в системе образования. Планируются надбавки за выполнение дополнительных функций – наставничество, воспитание», – заметила она.

По словам спикера, ожидается поддержка «тех слоев населения, которые нуждаются этом в первую очередь».

Марсель Гильмеев сообщил, что реакцию жителей Татарстана на послание Путина выяснили по итогам проведенной фокус-группы. «Они говорили, что максимально высоко оценили заявления, которые были направлены на благополучие обычных людей. Поддержали государственные меры, которые позволят сформировать социальное государство», – подчеркнул он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы задали хороший вектор движения, и этот процесс уже не остановить»

Все регионы России, где реализуется национальный проект «Жилье и городская среда», увидели изменения в общественных пространствах, заявила директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.

«Это является подтверждением тех намерений, которые обозначались на старте нацпроекта, подтверждением того, что общественные пространства необходимы. И в послании Путин говорил, что будут поддержаны те проекты по развитию городской среды, которые выбираются горожанами. Сейчас у нас появились специалисты, которые работают по объектам комплексного развития территорий», – отметила она.

Александр Терентьев добавил, что благодаря национальному проекту были благоустроены сотни объектов. Причем, по его словам, горожане были вовлечены в «создание того образа, который они хотели бы видеть на своих территориях».

«Процессы, запущенные несколько лет назад, сегодня отработаны, появились некие стандарты. И есть уверенность, что это будет дальше работать. Появились хорошие команды, которые своими навыками будут все это продвигать. Мы задали хороший вектор движения, и этот процесс уже не остановить», – подчеркнул сенатор.