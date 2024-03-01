«Это был посыл в будущее»: эксперты клуба «Волга» назвали основные тезисы послания Путина

На заседании клуба «Волга» эксперты обсудили ключевые тезисы послания Президента России Владимира Путина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это было послание каждому и для каждого»

Нынешнее Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию было беспрецедентным. Оно существенно отличалось от предыдущих, такое мнение выразил депутат Госдумы Айдар Метшин.

«Послание отличалось не только продолжительностью – 2 часа 6 минут. Это был разговор. Понятно, что формат такого обращения предусматривает монолог, но это был разговор. Я несколько раз ловил себя на мысли, что человек с тобой лично разговаривает, отвечая на вопросы, которые волнуют. Это было послание каждому и для каждого», – сказал парламентарий.

Выступление Путина он назвал «программной речью». Причем, по его мнению, это не просто заявление, а «программа ответственности». «Это то, что Президент берет на себя. С моей точки зрения, это большая ответственность», – убежден Метшин.

Айдар Метшин: «Я несколько раз ловил себя на мысли, что человек с тобой лично разговаривает, отвечая на вопросы, которые волнуют» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он заметил, что все аспекты послания были связаны с внутренним развитием России, а международная часть была не столь значительна. «Это уверенность, основанная на глубоком понимании того, что происходит и должно происходить. Мы занимаемся тем, чтобы обеспечить наше развитие не только в рамках действующих программ, но и новых нацпроектов. Это же огромные деньги», – подчеркнул спикер.

По его словам, основная идеология, которая заложена в национальных проектах, – развитие человеческого капитала. Это понятие включает повышение демографии, качества жизни, создание комфортной среды.

«В послании Президента был большой социальный блок. Он состоит из решений, которые позволят поднять доходы населения, увеличить потребительский спрос, возможности самореализации во всех направлениях. Это про каждого человека, потому что реализация этих решений отражается на всех», – отметил парламентарий.

Метшин сообщил, что Госдума уже вчера начала собирать предложения фракций по созданию законодательной базы для формирования необходимых программ.

Эльмира Зарипова: «Это был посыл в будущее. Что такое будущее? Это дети, семья, демография» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все ракурсы семьи в Послании нашли свое отражение»

Из Послания Президента России были получены емкие ответы на актуальные вопросы, которые касаются каждой семьи, заявила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

«Это был посыл в будущее. Что такое будущее? Это дети, семья, демография. И все ракурсы семьи в послании нашли свое отражение. Было сказано, что для молодых семьей нужно построить большое количество университетских кампусов, чтобы у них были возможности с детьми учиться и получать образование», – отметила она.

Важный аспект в послании, по словам спикера, – здоровье семьи. Для этого планируется ремонтировать женские консультации, строить перинатальные центры и повышать доходы семьи. «Причем этот посыл прослеживается во всех выступлениях Путина последние несколько лет», – подчеркнула она.

По мнению Зариповой, особенно важна позиция Президента России по многодетным семьям. «Многодетная семья должна стать трендом в России, нормой жизни. В то же время мы понимаем, что уровень бедности в многодетных семьях достаточно высок. Поэтому и поставлена задача по его снижению. Это значит, что будет системная поддержка многодетных семей», – заявила она.

Самое главное, что все программы, связанные с поддержкой семей, подкреплены финансово, названы конкретные суммы, добавила министр. Так, например, продлен материнский капитал, сохраняется семейная ипотека, продолжится реализация программ по строительству жилья и социальной инфраструктуры, по развитию системы образования.

«Казалось бы, такой мелкий вопрос – пересдача ЕГЭ. Но это возможность ребенку по одному предмету поднять свои баллы. Меня как маму это порадовало. Наверное, многие семьи просто выдохнули. У ребенка появляется еще один шанс реализовать свою мечту», – сказала глава Минтрудсоцзащиты.

Ринат Фазылов: «Президент отметил, что многодетная семья должна стать основой нашего общества» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Элитой станут те, кто сейчас на передовой защищает Родину»

Инициативы, предложенные Президентом России, позитивно отразятся на судьбе нескольких поколений россиян, убежден руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Татарстане, координатор движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов.

«Президент отметил, что многодетная семья должна стать основой нашего общества. Но для этого нужна их поддержка. На прямую линию Президента в Татарстане в прошлом году поступило 26 тыс. обращений, сотни – от многодетных семей. Когда от многодетных семей не будет обращений, только тогда она станет основой общества», – сказал он.

Фазылов подчеркнул, что в послание Путина вошли предложения жителей разных регионов, волонтеров, общественных организаций. «И это чувствовалось в его тексте», – заметил он.

Важным, по мнению спикера, стало новое понятие элиты в России. «Элитой станут те, кто сейчас на передовой защищает Родину. И это правильно. Это истинные патриоты нашей страны, те, кто верит в ее будущее, люди, которые должны строить Россию в том виде, в котором преподнес в своем послании Путин», – заявил он.

Кирилл Родин: «Мне кажется, в этом послании каждый услышал для себя что-то важное. Проектов сейчас много, и они увеличиваются, ставятся новые задачи» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин добавил, что послание главы государства было человекоцентричным. «Мне кажется, в этом послании каждый услышал для себя что-то важное. Проектов сейчас много, и они увеличиваются, ставятся новые задачи», – отметил он.

«Консолидация общественного мнения находится на уровне, близком к 80%»

Результаты исследований, проведенных в начале февраля по заказу социологической лаборатории КФУ, представила замдиректора Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Мария Ефлова.

Мария Ефлова: «В рамках опроса были заданы дополнительные вопросы, которые касаются оценки деятельности нынешнего Президента России» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Так, согласно соцопросам, явка на выборах Президента России в Татарстане может составить 85%. «Но после послания мы делаем осторожные прогнозы, что, скорее всего, явка будет еще выше», – сообщила спикер.

По ее словам, за Владимира Путина (самовыдвиженец) планируют проголосовать 79% опрошенных, за Николая Харитонова (КПРФ) – 4,6%, за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,9%, за Владислава Даванкова (партия «Новые люди») – 1,5%.

«В рамках опроса были заданы дополнительные вопросы, которые касаются оценки деятельности нынешнего Президента России. Высоко оценивают деятельность Путина 71% жителей республики. Это достаточно высокий процент. И это показало его послание. То есть было продемонстрировано, что сделано, какие планы на ближайшие годы», – рассказала Ефлова.

Кирилл Родин добавил, что по регионам эти цифры не очень отличаются. «Потому что консолидация общественного мнения находится на уровне, близком к 80%», – констатировал он.

По словам Айдара Метшина, эта консолидация ощущается и среди депутатов Госдумы, независимо от принадлежности к фракции. «При всех разночтениях, партийных противоречиях есть единый подход. Это видно в обсуждениях. И это важно, потому что и Путин сказал, что политическая система – это опора суверенитета страны», – резюмировал он.